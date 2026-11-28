(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-11, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an các địa phương và Công ty cổ phần Đào tạo lái xe Tây Sơn tổ chức 3 lớp đào tạo lái xe mô tô hạng A1 miễn phí cho 366 công dân trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, sáng 27-11, tại thôn K3 (xã Vĩnh Sơn), Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Vĩnh Sơn, Công ty cổ phần Đào tạo lái xe Tây Sơn khai giảng lớp đào tạo lái xe mô tô hạng A1 miễn phí cho 57 công dân xã Vĩnh Sơn, trong đó, 23 người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe.

Người dân xã Vĩnh Sơn tham gia lớp đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 miễn phí. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Chiều cùng ngày, tại Trung tâm Chính trị xã Vĩnh Thạnh, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty cổ phần Đào tạo lái xe Tây Sơn và Công an các xã: Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh và Vĩnh Quang tổ chức lớp đào tạo lái xe mô tô hạng A1 miễn phí cho 174 công dân trên địa bàn.

Vào sáng 28-11, lớp học với nội dung tương tự sẽ tiếp tục diễn ra tại Công ty cổ phần Đào tạo lái xe Tây Sơn (xã Tây Sơn) với 135 học viên, gồm 5 công dân thuộc hộ nghèo của các xã Bình Khê, Bình Hiệp, Bình Phú và 130 thí sinh tự do.

Đây là hoạt động thuộc mô hình “Giấy phép lái xe yêu thương”; góp phần giúp người dân vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận việc học, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, nâng cao kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Quang cảnh lễ khai giảng lớp đào tạo lái xe mô tô hạng A1 miễn phí tại Trung tâm Chính trị xã Vĩnh Thạnh. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Từ 13-8-2025 đến nay, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức 14 kỳ sát hạch lái xe mô tô miễn phí tại 14 xã, với 882 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia; trong đó có 488 người đạt yêu cầu và được cấp giấy phép lái xe. Các trường hợp là người dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt được hỗ trợ sát hạch lý thuyết theo hình thức hỏi - đáp trực tiếp bằng tiếng Việt.