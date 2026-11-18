(GLO)- Hoạt động khai thác tại 3 mỏ cát được cấp phép trên sông Kim Sơn (xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) gặp vướng mắc do người dân lo ngại sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến đất sản xuất và đời sống.

Chính quyền địa phương đang tăng cường đối thoại, công khai thông tin, giám sát hoạt động khai thác để giải đáp kiến nghị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Trên địa bàn xã Kim Sơn có 3 mỏ cát xây dựng nằm trên sông Kim Sơn (thôn Kim Sơn) đã được cấp có thẩm quyền quy hoạch, cho phép khai thác. Trong đó, mỏ cát có diện tích hơn 1,2 ha được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác cho Công ty TNHH Tổng hợp Dũng Linh (Công ty Dũng Linh, trụ sở tại xã Ân Tường) vào tháng 9-2023.

Hai mỏ còn lại có diện tích lần lượt 0,64 ha và 2,43 ha đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho UBND xã Kim Sơn khai thác, phục vụ các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn.

Tuy nhiên, quá trình đưa các mỏ cát vào hoạt động gặp nhiều trở ngại do một bộ phận người dân xóm Nghĩa Trí (thôn Kim Sơn) lo ngại nguy cơ sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến đời sống và tài sản.

UBND xã Kim Sơn tập trung tháo gỡ vướng mắc, đưa 3 mỏ cát trên sông Kim Sơn vào khai thác theo quy định.

﻿- Trong ảnh: Khu vực mỏ cát UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác cho Công ty TNHH Tổng hợp Dũng Linh vào tháng 9-2023. Ảnh: V.L

Những băn khoăn này dẫn đến việc cản trở hoạt động khai thác. Đối với mỏ cát của Công ty Dũng Linh, từ khi được cấp phép đến tháng 4-2025 - thời điểm giấy phép hết hạn - doanh nghiệp chỉ khai thác được khoảng 5.000 m³ cát.

Theo người dân, hoạt động khai thác cát có thể làm thay đổi dòng chảy, gây sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến đất sản xuất, nhà ở và tài sản. Bên cạnh đó, việc vận chuyển cát cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, làm hư hỏng đường và gây ảnh hưởng đến môi trường khu dân cư.

Đây là những vấn đề người dân mong muốn được chính quyền địa phương và doanh nghiệp làm rõ trước khi hoạt động khai thác được triển khai.

“Chính quyền địa phương cần công khai thông tin; làm rõ phạm vi, độ sâu, công suất và phương pháp khai thác. Có biện pháp giám sát chặt chẽ nhằm hạn chế tác động đến dòng chảy, môi trường và đời sống dân cư; xác định rõ trách nhiệm của xã và doanh nghiệp nếu hoạt động khai thác gây thiệt hại thực tế. Có như vậy người dân mới hết băn khoăn, lo ngại đối với hoạt động của các mỏ cát trên sông Kim Sơn” - ông N.V.H. (thôn Kim Sơn) nêu ý kiến.

Trước những ý kiến, kiến nghị của người dân, tháng 9-2026, UBND xã Kim Sơn tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với người dân xóm Nghĩa Trí nhằm tiếp thu, giải đáp các vấn đề liên quan đến hoạt động khai thác cát trên sông Kim Sơn.

Theo Phòng Kinh tế xã Kim Sơn, tại hội nghị, đại diện các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và doanh nghiệp đã trao đổi, giải trình những nội dung thuộc phạm vi trách nhiệm.

Đại diện Công ty Dũng Linh cam kết, nếu được cơ quan có thẩm quyền cho phép tiếp tục khai thác, doanh nghiệp sẽ thực hiện đúng phạm vi, công suất và độ sâu được phê duyệt; tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường, chấp hành việc kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân.

Ông Hoàng Anh Thiện - Trưởng Phòng Kinh tế xã Kim Sơn - cho hay, những lo ngại liên quan đến sạt lở, môi trường, dòng chảy, đất sản xuất và an toàn tài sản của người dân cần tiếp tục được quan tâm, theo dõi, đánh giá.

Thời gian tới, địa phương sẽ phối hợp với cơ quan chuyên môn kiểm tra diễn biến lòng sông, bờ sông và các khu vực có nguy cơ sạt lở; đồng thời tăng cường công khai thông tin, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị để giải quyết theo thẩm quyền.

Theo ông Nguyễn Văn Thiện - Chủ tịch UBND xã Kim Sơn, nhu cầu cát làm vật liệu xây dựng phục vụ các công trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đang ở mức cao, trong khi nguồn cung hợp pháp còn khó khăn.

Việc các mỏ cát chưa thể khai thác ổn định không chỉ ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu vật liệu tại chỗ mà còn gây khó khăn cho tiến độ triển khai các công trình, dự án đầu tư công.

Hiện UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương cho Công ty Dũng Linh lập thủ tục để tiếp tục khai thác cát tại sông Kim Sơn theo giấy phép được cấp vào tháng 9-2023. Đồng thời, tỉnh cũng đồng ý chủ trương cho xã sử dụng 2 mỏ cát còn lại để phục vụ các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn.

Để tháo gỡ vướng mắc, UBND xã Kim Sơn đang tập trung công khai thông tin về tình trạng pháp lý của mỏ cát do Công ty Dũng Linh khai thác, giúp người dân nắm rõ cơ sở pháp lý và các nội dung liên quan.

Địa phương cũng dự kiến thành lập tổ giám sát hoạt động khai thác cát với sự tham gia của đại diện người dân; thiết lập, công khai đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Việc tháo gỡ vướng mắc tại các mỏ cát trên sông Kim Sơn cần sự phối hợp của chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động khai thác phải được quản lý, giám sát chặt chẽ, công khai, minh bạch nhằm hạn chế tác động bất lợi đến môi trường, đời sống và sản xuất của người dân, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.