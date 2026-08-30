Xử phạt doanh nghiệp khai thác cát trái phép trên sông Côn 350 triệu đồng

(GLO)- Công an xã Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Đại Lộc (ở xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) số tiền 350 triệu đồng liên quan hành vi khai thác cát trái phép trên sông Côn.

Hiện trường khu vực khai thác cát trái phép tại sông Côn (xã Tuy Phước Bắc) vào ngày 27-7. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, lúc 13 giờ 40 phút ngày 27-7, Công an xã Tuy Phước Bắc nhận được tin báo về việc có đối tượng sử dụng máy xúc khai thác cát trái phép tại khu vực bãi bồi sông Côn thuộc thôn Lục Lễ, xã Tuy Phước Bắc.

Công an xã phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện tại hiện trường có 1 máy xúc nhãn hiệu Komatsu, 3 đống cát vẫn còn ướt, khối lượng ước tính khoảng 98 m3.

Quá trình điều tra, Công an xã xác định Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Đại Lộc lợi dụng việc đang thực hiện thi công công trình gia cố, khắc phục đê sông Côn (thuộc thôn Lục Lễ, xã Tuy Phước Bắc) đã chỉ đạo nhân viên thực hiện hành vi khai thác cát trái phép nói trên.

Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 350 triệu đồng, doanh nghiệp này còn bị tịch thu số tiền tương đương với trị giá phương tiện vi phạm bị tạm giữ (máy múc dùng khai thác cát) là 290 triệu đồng. Doanh nghiệp cũng bị buộc khôi phục nguyên trạng khu vực khai thác cát trái phép.