Xã Ia Mơ ra mắt mô hình Camera an ninh

(GLO)- Ngày 15-9, UBND xã Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ ra mắt mô hình Camera an ninh trên địa bàn xã.

Mô hình triển khai xây dựng hệ thống camera giám sát tại các nút giao thông quan trọng trên tuyến tỉnh lộ 665, khu vực trọng điểm, đông dân cư và những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật.

Các thành viên mô hình Camera an ninh xã Ia Mơ ra mắt tại buổi lễ. Ảnh: Ngọc Thạch

Hình ảnh từ hệ thống camera sẽ hỗ trợ lực lượng Công an xã trong nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật.

Việc triển khai mô hình cũng góp phần phát huy vai trò của người dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản và tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.