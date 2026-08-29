Xã Gào ra mắt mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự”

Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình có 24 thành viên. Ảnh: B.B

Trước khi triển khai mô hình, xã Gào chưa có hệ thống camera giám sát an ninh trật tự tại các điểm công cộng được kết nối và quản lý tập trung. Một số hộ dân, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp đã lắp đặt camera để quản lý, bảo vệ tài sản, song số lượng còn ít, phân tán, thiết bị và chất lượng hình ảnh chưa đồng bộ.

Do đó, khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an xã phải rà soát, xác minh hình ảnh từ nhiều nguồn, việc thu thập dữ liệu phụ thuộc vào vị trí lắp đặt, chất lượng thiết bị và thời gian lưu trữ.

Việc thành lập mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự” nhằm mục đích bảo đảm an ninh, trật tự; hỗ trợ lực lượng Công an xã chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, xác minh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình có 24 thành viên gồm lãnh đạo xã, Công an xã và trưởng ban công tác Mặt trận 14 thôn, làng. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đăng Quang làm Trưởng ban.

Trong giai đoạn 1, xã Gào lắp đặt 14 camera tại 14 thôn, làng. Các vị trí được ưu tiên gồm cổng chào, ngã ba đường chính, khu vực giáp ranh và những điểm trọng yếu về an ninh, trật tự. Hệ thống camera được kết nối về điểm quản lý, theo dõi tập trung tại trụ sở Công an xã.

Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình kiểm tra hệ thống. Ảnh: B.B

Theo lộ trình, đến cuối năm 2027, xã Gào phấn đấu hoàn thành lắp đặt 56 camera trên địa bàn. Việc triển khai mô hình được kỳ vọng nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xác minh, xử lý các vụ việc, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.