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Gia Lai đẩy mạnh truyền thông dân số hướng đến phát triển bền vững

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, những tháng cuối năm 2026, ngành Y tế tỉnh sẽ đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động, giáo dục về dân số nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân trước những vấn đề dân số đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Theo đó, công tác truyền thông dân số sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm như duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, thích ứng với già hóa dân số và nâng cao chất lượng dân số. Đây là những yếu tố có tác động trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển bền vững của địa phương.

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Gia Lai đẩy mạnh công tác truyền thông dân số tập trung vào các nội dung trọng tâm như duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, thích ứng với già hóa dân số và nâng cao chất lượng dân số. Ảnh: Như Nguyện

Từ nay đến cuối năm, các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng các sự kiện lớn về dân số như Ngày Tránh thai Thế giới (26-9), Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1-10), Ngày Quốc tế Trẻ em gái (11-10) và Ngày Dân số Việt Nam (26-12). Các hình thức tuyên truyền được triển khai đa dạng thông qua hội nghị, tọa đàm, truyền thông trên báo chí, mạng xã hội và các nền tảng số.

Đặc biệt, Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm nay được triển khai với chủ đề “Dân số khỏe, đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc”, hướng đến nâng cao nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe sinh sản, khám sức khỏe trước hôn nhân, tầm soát bệnh tật trước sinh và sơ sinh, xây dựng gia đình hạnh phúc và nâng cao chất lượng dân số.

Việc đẩy mạnh truyền thông được kỳ vọng sẽ góp phần đưa các chính sách dân số đến gần hơn với người dân, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng và thực hiện hiệu quả các mục tiêu dân số trong tình hình mới.

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