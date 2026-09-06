Đề xuất điều chỉnh mức đóng, mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế

Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo nghị định quy định lộ trình tăng mức đóng, mức hưởng và mở rộng phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT), phù hợp với khả năng cân đối của Quỹ BHYT. Trong đó, bộ đề xuất tăng mức đóng BHYT từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027 với nhiều nhóm, sau đó theo lộ trình lên 5,4% và 6%.

Người tham gia BHYT được hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh theo quy định. Ảnh: Ngọc Dung

Mức đóng BHYT dự kiến tăng theo 3 bước

Đối với nhiều nhóm người lao động, từ ngày 1-7-2027, mức đóng BHYT được đề xuất tăng từ 4,5% lên 5,1% tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc.

Một số nhóm khác dự kiến áp dụng mức 5,1% từ ngày 1-7-2028. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp thất nghiệp và một số nhóm do ngân sách nhà nước đóng cũng nằm trong lộ trình điều chỉnh với căn cứ đóng tương ứng.

Đối với người tham gia BHYT theo hộ gia đình, từ ngày 1-1-2028, mức đóng dự kiến bằng 5,1% mức lương cơ sở. Cơ chế giảm trừ mức đóng khi nhiều thành viên trong cùng hộ gia đình tham gia BHYT vẫn được duy trì.

Sau 3 năm thực hiện mức đóng mới, dự thảo đề xuất tăng mức đóng lên 5,4%, sau đó 3 năm tiếp theo tăng lên 6%.

Mở rộng chi trả khám sức khỏe, sàng lọc bệnh

Một trong những thay đổi đáng chú ý là đề xuất từng bước đưa khám sức khỏe định kỳ vào phạm vi chi trả của BHYT. Từ ngày 1-7-2027, Quỹ BHYT dự kiến thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ cho một số nhóm đối tượng. Mức thanh toán tối đa dự kiến bằng 15% mức lương cơ sở. Với mức lương cơ sở hiện nay là 2,53 triệu đồng, số tiền tương đương khoảng 380.000 đồng.

Theo dự kiến, từ ngày 1-7-2027, BHYT thanh toán chi phí liên quan đến viêm gan B, C lồng ghép trong khám sức khỏe định kỳ. Từ ngày 1-7-2028, việc thanh toán khám sàng lọc, chẩn đoán sớm ung thư cổ tử cung được thí điểm và dự kiến thực hiện từ ngày 1-1-2030.

Từ ngày 1-7-2027, Quỹ BHYT được đề xuất thanh toán chi phí điều trị dinh dưỡng cho một số nhóm bệnh và đối tượng, như trẻ mắc động kinh kháng trị, trẻ dưới 6 tuổi suy dinh dưỡng cấp tính, trẻ sơ sinh sinh non hoặc nhẹ cân.

Cùng với mở rộng phạm vi chi trả, dự thảo đề xuất tăng mức hưởng BHYT đối với một số nhóm ưu tiên.

Theo đó, từ ngày 1-7-2027, người từ 75 tuổi trở lên, người khuyết tật nhẹ có mức suy giảm khả năng lao động từ 35% đến 60%, người dưới 18 tuổi và người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình dự kiến được nâng mức hưởng từ 80% lên 85% chi phí khám, chữa bệnh thuộc phạm vi BHYT. Mức hưởng của các nhóm này dự kiến tăng lên 90% từ ngày 1-7-2029. Từ ngày 1-7-2030, khi khám, chữa bệnh tại cấp ban đầu và cấp cơ bản, mức hưởng có thể lên 95%.

Đối với các nhóm hiện hưởng 80% nhưng không thuộc diện ưu tiên trên, dự thảo đề xuất tăng lên 85% từ ngày 1-7-2028 và lên 90% khi khám, chữa bệnh tại cấp ban đầu, cấp cơ bản từ ngày 1-7-2030.

Mức đóng BHYT 4,5% đối với người lao động được áp dụng từ ngày 1-1-2010 và duy trì trong nhiều năm qua. Nếu đề xuất được thông qua, mức đóng của nhóm này sẽ tăng lên 5,1% từ ngày 1-7-2027, sau nhiều năm áp dụng mức 4,5%.

Theo Ngọc Dung (SGGPO)