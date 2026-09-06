5 nhóm được đề xuất tăng hỗ trợ đóng BHYT từ ngày 1-4-2027

(GLO)- Bộ Y tế đề xuất từ ngày 1-4-2027 tăng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho 5 nhóm đối tượng, trong đó người khuyết tật nhẹ thuộc hộ cận nghèo có thể được hỗ trợ 100% mức đóng.

Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật BHYT, trong đó đề xuất điều chỉnh mức hỗ trợ đóng BHYT từ ngân sách nhà nước cho một số nhóm đối tượng.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về tăng mức hưởng và phạm vi hưởng BHYT. Ảnh: VGP

Theo đề xuất, chính sách hỗ trợ mới dự kiến áp dụng từ ngày 1-4-2027. Có 5 nhóm được đề xuất tăng mức hỗ trợ, gồm: học sinh, sinh viên; người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người khuyết tật nhẹ thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình; người được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các tổ chức, cơ sở từ thiện, tôn giáo.

Trong đó, mức hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên được đề xuất nâng lên tối thiểu 70% mức đóng BHYT. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo được đề xuất hỗ trợ tối thiểu 80%.

Đáng chú ý, người khuyết tật nhẹ thuộc hộ gia đình cận nghèo được đề xuất hỗ trợ 100% mức đóng BHYT. Với người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình và người được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các tổ chức, cơ sở từ thiện, tôn giáo, mức hỗ trợ được đề xuất tối thiểu 50%.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất bổ sung một số nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT, gồm lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản; người dân tộc thiểu số; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và một số nhóm đối tượng khác.

Việc tăng hỗ trợ đóng BHYT nhằm giảm gánh nặng chi phí tham gia BHYT, nhất là với các nhóm có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời góp phần mở rộng diện bao phủ BHYT.

Cùng với đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng, Bộ Y tế cũng xây dựng lộ trình điều chỉnh mức hưởng BHYT cho một số nhóm đối tượng.

Theo đó, từ ngày 1-7-2027, một số nhóm đang được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi BHYT được đề xuất nâng lên 85%; mức hưởng này dự kiến tiếp tục tăng lên 90% từ ngày 1-7-2029.

Dự thảo cũng đề xuất từng bước đưa khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và chẩn đoán sớm một số bệnh vào phạm vi chi trả của Quỹ BHYT.

Để bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách mở rộng quyền lợi, Bộ Y tế đồng thời đề xuất lộ trình tăng mức đóng BHYT. Dự kiến từ ngày 1-7-2027, mức đóng của nhiều nhóm tăng từ 4,5% lên 5,1% mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc hoặc mức lương cơ sở. Sau 3 năm áp dụng mức đóng mới, tiếp tục tăng lên 5,4%, sau đó 3 năm nữa tăng lên 6%.