Thiếu nhi Gia Lai rộn ràng đón Tết Trung thu

(GLO)- Chiều 25-9, nhiều hoạt động vui Tết Trung thu được tổ chức tại các trường học, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mang đến không khí vui tươi, ấm áp cho thiếu nhi.

* Tại xã KDang, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Gia Lai tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” tại điểm trường Tiểu học Lê Quý Đôn (làng Kol) và điểm trường làng Kồ.

Ban Tổ chức trao quà Trung thu cho thiếu nhi tại xã KDang. Ảnh: ĐVCC

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo xã KDang, Ban Giám hiệu nhà trường, phụ huynh cùng đông đảo thiếu nhi 2 làng. Các em được thưởng thức múa lân, trống hội, giao lưu văn nghệ, tham gia trò chơi và phá cỗ Trung thu.

Dịp này, Ban Tổ chức trao 500 suất quà và 150 chiếc lồng đèn cho thiếu nhi làng Kol và làng Kồ. Tổng kinh phí thực hiện chương trình 22 triệu đồng.

* Tại thôn Vân Hội và Quảng Vân (xã Tuy Phước), những đêm hội Trung thu được tổ chức bằng sự chung tay của chính quyền, nhà trường, gia đình và các nhà hảo tâm, để mỗi em nhỏ đều có một mùa trăng vui tươi, ấm áp.

Cụ thể, tối 25-9, tại Nhà văn hóa thôn Quảng Vân, UBND xã Tuy Phước đã trao 35 suất quà cho trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ khuyết tật.

Ban Nhân dân thôn cũng vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao 1.000 phần quà với tổng kinh phí hơn 20 triệu đồng đến toàn bộ thiếu nhi trong thôn.

Không khí Trung thu rộn ràng tại thôn Vân Hội (xã Tuy Phước). Ảnh: ĐVCC

Trước đó, tối 24-9, Công viên khu tái định cư vùng Đình trở thành điểm vui chơi Trung thu của đông đảo thiếu nhi và người dân địa phương.

Trong không khí rộn ràng của Tết Trung thu, các em thiếu nhi được giao lưu văn nghệ, xem múa lân, tham gia đố vui dân gian, phá cỗ và vui chơi cùng bạn bè.

Dịp này, Ban Nhân dân thôn Vân Hội cũng trao 75 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng. Nguồn kinh phí được hỗ trợ từ Quỹ Bảo trợ trẻ em của xã và sự đóng góp của các nhà hảo tâm.

Ban Tổ chức tặng quà Trung thu cho thiếu nhi thôn Vân Hội. Ảnh: ĐVCC

Ngoài ra, hơn 1.200 suất quà Trung thu cũng được Ban Nhân dân thôn phối hợp trao đến các hộ gia đình có trẻ em trên địa bàn, với tổng trị giá 8,4 triệu đồng.

* Tại Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (APC Gia Lai), chương trình Tết Trung thu năm 2026 với chủ đề “Miền ký ức” diễn ra vào ngày 25-9 với nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh.

Trong khuôn khổ chương trình, học sinh tham gia làm bánh, trang trí mâm cỗ, hoàn thiện và trưng bày đèn lồng; tham gia các trò chơi dân gian, giải đố, hoạt động thử thách và trải nghiệm.

Các tiết mục văn nghệ góp phần tạo không khí rộn ràng trong chương trình Tết Trung thu “Miền ký ức” tại APC Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Chương trình còn có các tiết mục văn nghệ, trống hội, múa lân, múa rồng và rước đèn. Ban Tổ chức cũng công bố kết quả, trao giải cho các tập thể đạt thành tích ở nội dung mâm cỗ và đèn lồng, với tổng giá trị giải thưởng gần 25 triệu đồng.

Các hoạt động góp phần tạo sân chơi bổ ích, giúp thiếu nhi giao lưu, vui chơi, phát huy năng khiếu, sức sáng tạo và đón một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp.