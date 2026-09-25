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Tuổi trẻ Gia Lai mang Trung thu đến gần trẻ thơ

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DƯƠNG LINH

(GLO)- Với trẻ nhỏ, niềm vui Trung thu đôi khi bắt đầu từ việc được cùng bạn bè chơi đùa trong ngày hội dành riêng cho mình. Ở Gia Lai, sự chung tay của tổ chức Đoàn, Hội và các đơn vị đồng hành đã giúp thiếu nhi, nhất là những em còn khó khăn có thêm một mùa Trung thu vui tươi, đủ đầy hơn.

Rộn ràng ngày hội trăng rằm

Với trẻ nhỏ, niềm vui Trung thu bắt đầu từ những điều quen thuộc: được cùng bạn bè xem múa lân, phá cỗ.

Vì vậy, tối 24-9, Tỉnh đoàn Gia Lai đã phối hợp với Sở Y tế và UBND phường An Nhơn Đông tổ chức chương trình Tết Trung thu với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” cho 500 thiếu nhi trên địa bàn phường.

Bên cạnh bánh kẹo dành cho các em tham gia chương trình, 100 thiếu nhi vượt khó, vươn lên trong học tập còn được Tỉnh đoàn, Sở Y tế trao quà trị giá 1 triệu đồng/suất; UBND phường An Nhơn Đông trao thêm 60 suất quà Trung thu (500 nghìn đồng/suất) cho các trường hợp khó khăn.

Tiếng trống múa lân, những màn giao lưu, trò chơi và mâm cỗ phá cỗ tạo nên không khí rộn ràng cho ngày hội. Những hoạt động quen thuộc của Tết Trung thu, vì thế, vẫn giữ được sức hấp dẫn, nhất là khi trẻ được cùng bạn bè vui chơi trong một không gian dành riêng cho lứa tuổi của mình.

Không khí Trung thu tiếp tục được lan tỏa ở các trường học, hướng đến việc tạo cho thiếu nhi, nhất là những em còn khó khăn có dịp vui chơi và nhận thêm sự quan tâm.

Tại Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn, chiều 23-9, Đoàn UBND tỉnh phối hợp với nhà trường và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình Trung thu cho em với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”.

Từng hoạt động, từ đố vui có quà, múa Lân - Sư - Rồng đến phá cỗ nối tiếp nhau trong sự hồn nhiên, háo hức của toàn bộ học sinh khuyết tật đang học tập tại trường.

Từ sự góp sức của các đơn vị, 160 chiếc lồng đèn, bánh kẹo với tổng trị giá gần 9 triệu đồng đã được các chi đoàn: Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cùng Đoàn Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đông Tây Barbershop Quy Nhơn đã được trao tận tay từng em.

Ngoài ra, 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận thêm 20 phần quà (300 nghìn đồng/suất), do Chi đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn tài trợ.

Em Trần Đăng Khôi chia sẻ: “Em rất vui vì hôm nay được chơi cùng các bạn, được xem múa lân, tham gia đố vui. Em thích nhất là khi cả trường cùng tham gia các hoạt động Trung thu”.

Trung thu năm nay, các tổ chức Đoàn, Đội trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi; chú trọng những em có hoàn cảnh khó khăn. Các chương trình được tổ chức bằng nhiều hình thức đa dạng, thu hút sự tham gia của đoàn viên thanh niên và các đơn vị đồng hành.

Anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai - cho biết: “Điểm mới năm nay là chúng tôi mở rộng hoạt động đến khu vực biên giới, hải đảo, để các em có một mùa Trung thu trọn vẹn.

Tổ chức Đoàn, Hội cũng đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số, thực hiện các bài viết, chiến dịch để lan tỏa hoạt động. Đặc biệt, chương trình hướng đến gia đình, khuyến khích cha mẹ và con cái cùng tham gia, với chủ đề “Hướng về nguồn cội: gia đình”.

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Thiếu nhi phường An Nhơn Đông háo hức với những chiếc đèn ông sao, chú lân ngộ nghĩnh và những món quà mà Ban Tổ chức đưa đến. Ảnh: D.L

Để trẻ nào cũng được vui Tết Trung thu

Ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, nhiều đơn vị, tổ chức đã cùng góp sức để trẻ em có thêm niềm vui trong mùa Trung thu. Tại làng Bla (xã Kông Bơ La), gần 300 thiếu nhi vẫn háo hức đến với “Đêm hội trăng rằm” do Đoàn xã Kông Bơ La phối hợp với Chi bộ các cơ quan Đảng và các Chi bộ: UBND xã, Quân sự xã, Trạm Y tế xã, làng Bla tổ chức vào tối 22-9.

Với các em, những trò chơi, tiếng trống múa lân, những chiếc đèn lồng và mâm cỗ đã mang đến một buổi tối hết sức đặc biệt.

Ở ngôi làng đặc biệt khó khăn - nơi 100% người dân là đồng bào Bahnar, các em vẫn hồn nhiên tham gia từng hoạt động, tiếng cười rộn lên giữa lúc trời mưa.

Những chiếc đèn lồng, bánh kẹo lần lượt được trao đến tay các em, cùng với đó là 20 suất học bổng dành cho học sinh vượt khó, 282 suất bánh kẹo và 100 chiếc đèn lồng. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 13,8 triệu đồng.

Em Đinh Thị Yên Chi - một trong những học sinh nhận học bổng - bày tỏ: “Em rất vui khi vừa được nhận học bổng, vừa được tham gia Trung thu cùng các bạn. Em thích nhất là được chơi, xem múa lân và cùng các bạn phá cỗ”.

Cũng từ mong muốn để trẻ em ở những địa bàn còn khó khăn đón Trung thu nhiều niềm vui, ngày 20-9, Chi đoàn Sở Công Thương phối hợp với Đoàn xã Hra tổ chức chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tại làng Kdung.

Những trò chơi dân gian, đố vui có thưởng do chú Cuội, chị Hằng dẫn dắt nhanh chóng thu hút các em. Cùng với đoàn viên và các đơn vị đồng hành, các em vui chơi, giao lưu và tận hưởng không khí ngày hội.

330 suất quà được trao cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình có sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, đơn vị: Công ty TNHH Bảo Bình Chemicals hỗ trợ 10 triệu đồng; Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai 10 triệu đồng; Công ty TNHH Kỹ thuật An toàn Tô Gia Phát 5 triệu đồng; Nhà thuốc Công Danh 6 triệu đồng và Công ty TNHH MTV Phúc Lộc Ia Hiao 2 triệu đồng. Công ty CP IPP Sachi, Công ty CP Thực phẩm Bánh kẹo Ánh Dương và Cơ sở sản xuất dừa dòn Thanh Phương hỗ trợ thêm quà bánh cho các em.

Cùng với đó, 50 suất học bổng với tổng trị giá 10 triệu đồng được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập.

Sự chung tay của các đơn vị không chỉ giúp chương trình có thêm nguồn lực mà còn đưa sự quan tâm đến gần hơn với những em nhỏ điều kiện sống còn hạn chế.

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Tặng học bổng cho trẻ em xã Hra tại chương trình. Ảnh: ĐVCC

Chị Nguyễn Thị Lệ Thảo - Bí thư Chi đoàn Sở Công Thương - cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị quà từ những ngày trước tại Quy Nhơn để có thể trao đến các em đầy đủ nhất. Điều chúng tôi mong muốn là các em có một ngày Trung thu thật vui cùng bạn bè và cảm nhận được sự quan tâm của mọi người. Qua chương trình, chúng tôi cũng hy vọng tiếp tục kết nối thêm các đơn vị để đồng hành với thiếu nhi ở những địa bàn còn khó khăn”.

Một mùa Trung thu trọn niềm vui không chỉ được làm nên từ những chiếc đèn lồng hay mâm cỗ, mà còn từ sự góp sức của nhiều người. Khi người lớn cùng dành thời gian, công sức để mang Trung thu đến với trẻ, đêm hội tuổi thơ vì thế sẽ thêm đáng nhớ và ý nghĩa biết bao.

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