Trí thức trẻ làm “đầu tàu” ở buôn làng

(GLO)- Sau sáp nhập thôn, làng vào tháng 6-2026, nhiều trí thức trẻ người dân tộc thiểu số ở Gia Lai được tín nhiệm giao giữ vai trò bí thư chi bộ, trưởng thôn.

Với kiến thức, sự năng động và tinh thần gần dân, họ đang đưa cách nghĩ mới, cách làm mới về cơ sở, tạo những chuyển biến tích cực trong đời sống, sản xuất.

Những “hạt giống” ở cơ sở

Tốt nghiệp ngành Quản lý giáo dục, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, năm 2016, anh Rmah Chương (SN 1992, dân tộc Jrai, thôn Plơi Apa Ama Đă, xã Ia Tul) trở về quê hương tham gia công tác Mặt trận thôn.

Sau sáp nhập thôn Plơi Apa Ama Đă và thôn Plơi Apa Ama Lim vào tháng 6-2026, anh được tín nhiệm làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Plơi Apa Ama Đă mới.

“Thôn mới có 565 hộ, gần 100% là người Jrai, trong đó có 54 hộ nghèo. Với tôi, nhiệm vụ mới vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm. Tôi chọn cách bắt đầu từ việc gần dân, nắm tình hình từng khu dân cư, tranh thủ ý kiến của những đảng viên có kinh nghiệm, người có uy tín trên địa bàn” - anh Chương chia sẻ.

Anh Rmah Chương (giữa) - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Plơi Apa Ama Đă (xã Ia Tul) tuyên truyền, vận động người dân hiến đất mở đường. Ảnh: Vũ Chi

Anh Chương vận động người dân hiến đất làm 500 m mương thoát nước, nâng cấp, mở rộng 1 km đường nội thôn. Trong sản xuất, anh hướng dẫn bà con đưa các giống lúa, điều mới, năng suất cao vào canh tác; đồng thời, tiên phong làm trước trên 1,5 ha lúa và 8 sào điều cao sản để bà con học và làm theo. Hiện anh tiếp tục vận động người dân hiến đất làm 4 km đường nội đồng, góp phần thúc đẩy sản xuất.

Chị Ksor H’Rơn (thứ 2 từ phải sang) là 1 trong 5 cử nhân tại xã Ia Sao đảm nhận vai trò Bí thư Chi bộ thôn sau sáp nhập. Ảnh: Vũ Chi

Tại xã Ia Sao, 5/5 bí thư chi bộ thôn đều có trình độ đại học. Trong đó, chị Ksor H’Rơn (SN 2000, dân tộc Jrai, Bí thư Chi bộ buôn Ama Ti) là người trẻ tuổi nhất.

Tốt nghiệp ngành Công tác xã hội, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, năm 2023, chị làm cán bộ bán chuyên trách tại Văn phòng Đảng ủy xã. Khoảng thời gian này giúp chị tích lũy kinh nghiệm tuyên truyền, vận động quần chúng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Buôn Ama Ti có hơn 300 hộ, 90% là người Jrai và có 36 đảng viên. Là người trẻ, chị H’Rơn không tránh khỏi áp lực khi đảm nhận vai trò Bí thư Chi bộ. Chị đến từng cụm dân cư trò chuyện, vận động, tạo sự đồng thuận trong nâng cấp 3 tuyến đường nội thôn và đăng ký sử dụng nước sạch.

“Trước mỗi cuộc họp chi bộ, tôi chuẩn bị nội dung chu đáo. Trong triển khai công việc, tôi phát huy tinh thần dân chủ, hướng dẫn từng đảng viên ứng dụng chuyển đổi số để nâng cao chất lượng sinh hoạt. Đến nay, 100% đảng viên trong chi bộ đã sử dụng sổ tay đảng viên điện tử” - chị H’Rơn phấn khởi cho biết.

Chị Triệu Thị Yến (thứ 4 từ trái sang) - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kơ Nia (xã Ia Pa) cùng các cô gái Jrai tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của thôn. Ảnh: Vũ Chi

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh, chị Triệu Thị Yến (SN 1984, dân tộc Tày, thôn Kơ Nia, xã Ia Pa) trở về địa phương phát triển kinh tế. Chị được tín nhiệm làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kơ Nia từ năm 2025 đến nay (trước và sau sáp nhập thôn).

Với địa bàn thôn Kơ Nia có cả người Tày, Jrai và Kinh cùng sinh sống, chị nỗ lực xây dựng khối đại đoàn kết thôn làng. Chị cũng dành sự quan tâm cho việc gìn giữ văn hóa truyền thống, thành lập CLB đàn tính, hát then của người Tày.

Chị Yến mong muốn giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo. Thời gian qua, chị vận động 30 người tham gia lớp dạy nghề trồng lúa nước năng suất cao; 70% hộ trồng thuốc lá chuyển sang lò sấy cải tiến, góp phần giảm chi phí, bảo vệ môi trường và tăng thu nhập.

Phát huy kiến thức, sức trẻ

Điểm chung ở những cán bộ trẻ trên không chỉ là tấm bằng đại học hay tuổi đời còn trẻ mà họ đang biết vận dụng kiến thức được học, cụ thể hóa thành giải pháp trong thực tế, mang lại lợi ích cho người dân.

Chị Rmah H’Woet (thôn Plơi Apa Ama Đă) chia sẻ: “Nhờ anh Chương hướng dẫn, gia đình tôi di dời chuồng trại khỏi gầm nhà sàn. Khi thôn vận động mở rộng đường, làm mương thoát nước, tôi hiến hơn 30 m² đất. Đường sá nay sạch đẹp, đi lại thuận tiện hơn trước”.

Còn ông Hoàng Văn Cần (thôn Kơ Nia) bộc bạch: “Nhờ được thôn tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, tôi đã chuyển đổi lò sấy thuốc lá truyền thống sang dùng lò sấy bán điện. Thay vì chỉ sấy được 1-1,2 tấn thuốc lá/lò thì nay có thể sấy được 1,6 tấn thuốc lá/lò. Chi phí củi, nhân công giảm 2,5 triệu đồng/lò. Nhờ vậy, lợi nhuận tăng lên đáng kể”.

Theo ông Phạm Thanh Huân - Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Ia Pa, sau sắp xếp, xã giảm từ 21 xuống còn 12 thôn. Trong đội ngũ bí thư chi bộ thôn, 4 người có trình độ đại học, 3 người trung cấp; 5 người có trình độ lý luận chính trị trung cấp, 5 người sơ cấp; 50% dưới 43 tuổi.

Những “đầu tàu” này góp phần giải quyết nhanh, kịp thời công việc ở cơ sở, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân đầy đủ hơn.

Tại xã Ia Tul, sau sáp nhập, số thôn giảm từ 16 xuống 10. Ông Hoàng Tuấn Linh - Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã - cho biết, đội ngũ cán bộ thôn được trẻ hóa, nâng cao trình độ, tất cả đều dưới 46 tuổi. Đây là lực lượng năng động, gần dân, dám nghĩ, dám làm, góp sức phát triển địa phương.