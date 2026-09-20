Gia Lai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp Tết Trung thu

(GLO)- Ngày 19-9, một số tổ chức Đoàn, câu lạc bộ tình nguyện ở tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình Tết Trung thu, trao tặng hàng ngàn phần quà cho người dân và thiếu nhi vùng khó.

Đại diện Câu lạc bộ tình nguyện Những người bạn và Đoàn xã Phù Cát tặng quà cho thiếu nhi Trường Tiểu học số 2 Phù Cát phân hiệu 2. Ảnh: M.N

Chiều 19-9, Câu lạc bộ tình nguyện Những người bạn (trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quy Nhơn) phối hợp với Đoàn xã Phù Cát tổ chức chương trình “Ánh trăng cho em” lần thứ XI - năm 2026 với chủ đề “Trao ánh trăng vàng - Gửi ngàn yêu thương” tại Trường Tiểu học số 2 Phù Cát phân hiệu 2 (thôn An Đức, xã Phù Cát).

Chương trình mang đến không khí vui tươi, ấm áp cho 350 thiếu nhi đang học tại Trường Tiểu học số 2 Phù Cát phân hiệu 2 và các em thiếu nhi tại chùa Mỹ Hóa (xã Phù Cát). Tại đây, các em được nhận 350 suất quà (gồm lồng đèn, bánh kẹo) và 350 suất ăn miễn phí.

Các em thiếu nhi ở Trường Tiểu học số 2 Phù Cát phân hiệu 2 và thiếu nhi chùa Mỹ Hóa hào hứng xem múa lân. Ảnh: M.N

Bên cạnh đó, các em còn được xem múa lân và tham gia nhiều trò chơi tập thể, hoạt náo vui nhộn như: ném bóng vào rổ, đoàn kết... Qua đó, chương trình góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi.

Kinh phí thực hiện chương trình được Câu lạc bộ tình nguyện Những người bạn gây quỹ thông qua hoạt động bán bánh kẹo, đồng thời vận động sự chung tay, đóng góp của các nhà hảo tâm.

Đoàn xã Ia Pnôn phối hợp với các đơn vị tặng quà cho người dân xã Ia Pnôn. Ảnh: ĐVCC

Cũng trong ngày 19-9, Đoàn xã Ia Pnôn phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Gia Lai và Đồn Biên phòng Ia Pnôn tổ chức Đêm hội trăng rằm năm 2026 với chủ đề “Trăng sáng biên cương - Ấm áp yêu thương”.

Tại chương trình, các đơn vị đã trao tặng 1.200 suất quà (50.000 đồng/suất) cho thiếu nhi và 20 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã.

Trong khuôn khổ Đêm hội trăng rằm, các em thiếu nhi còn được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc, xem biểu diễn múa lân và tham gia các hoạt động vui chơi, tạo không khí rộn ràng, phấn khởi trong dịp Tết Trung thu.