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Tòa soạn-Bạn đọc

Hàng trăm suất quà trao tặng bệnh nhân nghèo tại Gia Lai mùa Vu Lan

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Sáng 25-8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Câu lạc bộ (CLB) Người tình nguyện phường Bồng Sơn đến thăm hỏi, trao tặng quà cho 70 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh (phường Quy Nhơn).

Cụ thể, đoàn đã trao 10 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các bệnh nhân nặng; 20 suất (mỗi suất 500.000 đồng) đến bệnh nhân nghèo, khó khăn và trao 40 suất quà phát sinh (mỗi suất 50.000 đồng). Tổng trị giá quà tặng 30 triệu đồng do CLB Người tình nguyện phường Bồng Sơn hỗ trợ.

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Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với CLB Người tình nguyện phường Bồng Sơn thăm hỏi, trao quà cho 70 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh (phường Quy Nhơn). Ảnh: Quỳnh Ngân

Tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku), nhiều hoạt động sẻ chia cùng bệnh nhân nghèo mùa Vu Lan cũng được triển khai. Theo đó, từ ngày 19 đến 25-8, Tổ Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đã kết nối cùng các nhà hảo tâm thăm, tặng quà cho 349 bệnh nhân nghèo, khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Cụ thể, ngày 19-8, một nhà hảo tâm đã trao tặng 85 suất quà (mỗi suất 500 ngàn đồng tiền mặt) đến 85 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các khoa: Ung bướu, Hồi sức tích cực, Nội tổng hợp, Lão khoa, Ngoại tổng hợp, Ngoại chấn thương, Ngoại thần kinh sọ não, Ngoại thần kinh cột sống... với tổng kinh phí 42,5 triệu đồng.

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Nhà hảo tâm tặng quà cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Ngày 21-8, Tổ Công tác xã hội bệnh viện phối hợp cùng Công ty TNHH Dược phẩm An trao 213 suất quà (mỗi suất 500 ngàn đồng tiền mặt) cho các bệnh nhân chạy thận nhân tạo, với tổng số tiền 106,5 triệu đồng.

Trong ngày 24-8, Tổ Công tác xã hội bệnh viện tiếp tục kết nối với CLB thiện nguyện Quỹ Tự Phát Gia Lai trao 31 suất quà cho bệnh nhân tổng trị giá 6,2 triệu đồng. CLB còn tặng 200 hộp bánh cho bệnh nhân tại Khoa Lão và Khoa Chạy thận nhân tạo. Cùng ngày, một nhà hảo tâm trao 20 suất quà (mỗi suất 100 ngàn đồng tiền mặt) đến bệnh nhân nghèo khó khăn.

Các hoạt động thiện nguyện thiết thực trong mùa Vu Lan không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn động viên tinh thần, giúp người bệnh vơi bớt khó khăn, thêm niềm tin và nghị lực trong hành trình điều trị bệnh.

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