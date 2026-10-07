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Thấy đại bàng núi bay vào nhà, người đàn ông mang đến Công an xã giao nộp

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Công an xã Mang Yang (tỉnh Gia Lai) cho biết đã tiếp nhận 1 cá thể động vật hoang dã thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm là đại bàng núi do người dân giao nộp.

Theo đó, ngày 3-10, ông Nguyễn Mạnh Tráng (SN 1965, trú tại thôn Kon Dơng 4, xã Mang Yang) đã phát hiện 1 con chim lạ bay vào nhà. Nghi ngờ đây là loại chim quý có thể nguy hiểm khi ở khu dân cư và cần được bảo tồn nên ông Tráng đã mang đến Công an xã Mang Yang giao nộp.

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Ông Tráng đã mang con đại bàng núi đến Công an xã giao nộp. Ảnh: ĐVCC

Công an xã đã phối hợp cùng Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tiếp nhận. Qua đó, xác định con chim do ông Tráng giao nộp là diều đầu nâu hay còn được biết đến với tên đại bàng núi - một loại chim săn mồi được xếp vào danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm ở nhóm IIB.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra và đưa cá thể chim trên về môi trường tự nhiên theo quy định; đồng thời, biểu dương hành động tự nguyện giao nộp động vật hoang dã của ông Tráng, góp phần chung tay bảo vệ thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học.

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