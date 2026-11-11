Nhiều hành vi xâm phạm hành lang an toàn cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh

(GLO)- Ngày 10-11, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả cho biết vừa có văn bản gửi các phường Quy Nhơn Tây, An Nhơn Nam và xã Tuy Phước Tây (tỉnh Gia Lai) đề nghị phối hợp tuyên truyền người dân không xâm phạm công trình và hành lang an toàn tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả là đơn vị được giao quản lý vận hành tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh với chiều dài 66 km, trải dài từ phường An Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đến xã Tuy An Bắc (tỉnh Đắk Lắk).

Người dân tự ý tháo dỡ hàng rào bảo vệ cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh đoạn qua phường Quy Nhơn Tây. Ảnh: Lưu Huy

Thời gian qua, đơn vị phát hiện tại một số địa phương có tuyến cao tốc đi qua xảy ra tình trạng người dân tự ý cắt bỏ, tháo dỡ hàng rào bảo vệ để chăn thả gia súc, gia cầm, canh tác trong phần đất hành lang an toàn đường bộ cao tốc.

Thậm chí còn có tình trạng trẻ em vào chơi trong khu vực hành lang an toàn cao tốc, người dân chạy xe máy lên đường cao tốc.

Các hành vi này gây mất an toàn giao thông trên tuyến, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và chính bản thân người dân, làm xấu mỹ quan và khó khăn cho công tác quản lý, vận hành tuyến đường.

Công nhân sửa chữa đoạn hàng rào thép gai bảo vệ cao tốc đoạn qua xã Tuy Phước Tây sau khi người dân tháo bỏ. Ảnh: Lưu Huy

Do đó, đơn vị đề nghị UBND các xã, phường tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn không cắt bỏ, tháo dỡ hàng rào bảo vệ, chăn thả gia súc, gia cầm, canh tác trong hành lang an toàn đường bộ và các vị trí lân cận có nguy cơ gây mất an toàn tuyến đường.