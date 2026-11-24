(GLO)- Ngày 24-11, Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 9 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại Cảng hàng không Phù Cát.

Theo tình huống giả định, lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, khu vực ga đi, nhà ga hành khách T2 xảy ra cháy do sự cố kỹ thuật hệ thống điện. Đám cháy có diện tích khoảng 100m², với các chất cháy chủ yếu là gỗ, máy móc, vải và vật dụng. Đám cháy có nguy cơ lan sang các khu vực lân cận.

Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 9 phối hợp tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH cấp phòng tại Cảng hàng không Phù Cát (xã Phù Cát). Ảnh: Đơn vị cung cấp

Khi phát hiện cháy, lực lượng PCCC cơ sở triển khai báo động, cắt điện khu vực cháy, hướng dẫn người trong nhà ga di chuyển đến nơi an toàn; đồng thời tổ chức tìm kiếm, cứu người mắc kẹt, di chuyển tài sản và chữa cháy ban đầu.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH điều động 3 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp triển khai đội hình cứu nạn, phun nước dập lửa, ngăn cháy lan và xử lý tình huống theo phương án.

Quang cảnh buổi thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại Cảng hàng không Phù Cát. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Hoạt động thực tập nằm trong kế hoạch triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và CNCH phục vụ Hội nghị Quan chức cao cấp không chính thức (ISOM) APEC 2027 tại tỉnh Gia Lai; góp phần nâng cao khả năng phối hợp, xử lý tình huống của lực lượng PCCC chuyên nghiệp với lực lượng PCCC cơ sở khi xảy ra sự cố cháy, nổ.