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Ra mắt mô hình Trường học an toàn phòng cháy chữa cháy tại Ayun Pa

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức ra mắt mô hình Trường học an toàn PCCC tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Ayun Pa (phường Ayun Pa).

Theo đó, mô hình nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại các cơ sở giáo dục; phát huy vai trò, trách nhiệm của ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH.

Qua đó, chủ động nhận diện, phát hiện và khắc phục những nguy cơ tiềm ẩn có thể dẫn đến cháy nổ, đặc biệt tại khu vực lớp học, phòng thí nghiệm, khu phòng ở, nhà kho, khu vực bếp ăn, hệ thống điện và các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao.

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Ra mắt mô hình Trường học an toàn PCCC tại Ayun Pa. Ảnh: Tuấn Anh

Thông qua việc xây dựng mô hình, nhà trường chú trọng củng cố, kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy và các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC.

Đồng thời, tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, kỹ năng thoát nạn, sơ cấp cứu ban đầu cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Nhà trường cũng chủ động xây dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH; bảo đảm các điều kiện về lối thoát nạn, phương tiện chữa cháy, nguồn nước và khả năng phối hợp xử lý tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố xảy ra.

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