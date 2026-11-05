Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Cần Thơ rà soát toàn diện hoạt động liên kết ngoại ngữ sau vụ bạo lực học đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo Dân trí, Vietnamnet, TPO)

(GLO)- Sau vụ giáo viên nước ngoài có hành vi bạo lực với học sinh lớp 2 tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Việt Hoa (phường Cái Răng), UBND TP. Cần Thơ đã yêu cầu kiểm tra toàn diện hoạt động liên kết giảng dạy ngoại ngữ, làm rõ trách nhiệm các bên và báo cáo kết quả trước ngày 30-11.

Ngày 4-11, UBND TP. Cần Thơ có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý, bảo đảm an toàn cho học sinh trong hoạt động liên kết giảng dạy ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo chỉ đạo của UBND thành phố, Sở GD&ĐT được giao chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở Nội vụ và UBND các xã, phường tổ chức rà soát, kiểm tra toàn diện hoạt động liên kết giảng dạy ngoại ngữ tại các trường học.

can-tho-ra-soat-toan-dien-hoat-dong-lien-ket-ngoai-ngu-sau-vu-bao-luc-hoc-duong.jpg
Camera ghi lại cảnh giáo viên người nước ngoài có hành vi tát học sinh ngay trong lớp. Ảnh cắt từ clip/Dân trí

Nội dung kiểm tra tập trung vào tư cách pháp lý, điều kiện hoạt động giáo dục của đơn vị liên kết; hợp đồng giữa nhà trường và đơn vị tổ chức giảng dạy; hồ sơ, trình độ chuyên môn của giáo viên nước ngoài; tính hợp lệ của giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Bên cạnh đó, chương trình, nội dung, tài liệu giảng dạy và hoạt động thu, chi cũng phải được kiểm tra, bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch và trên tinh thần tự nguyện.

UBND TP. Cần Thơ cũng yêu cầu các cơ quan chức năng kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Nhấn mạnh trách nhiệm quản lý trực tiếp của các cơ sở giáo dục, UBND thành phố yêu cầu không được khoán trắng việc quản lý lớp học cho đơn vị liên kết hoặc giáo viên đứng lớp, nhất là trong các tiết học có giáo viên nước ngoài.

Các trường phải hoàn thiện quy chế phối hợp, phân công rõ trách nhiệm giữa nhà trường và đơn vị liên kết trong quản lý giáo viên, học sinh cũng như xử lý các tình huống phát sinh. Đồng thời, công khai đường dây nóng, thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh của học sinh và phụ huynh.

Đối với vụ việc tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Việt Hoa, Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ phải chỉ đạo nhà trường phối hợp với gia đình theo dõi sức khỏe, tâm lý của các học sinh liên quan, kịp thời tư vấn, hỗ trợ để hạn chế những ảnh hưởng lâu dài.

Công an thành phố phối hợp với Công an phường Cái Răng và các đơn vị liên quan xác minh, xử lý vụ việc theo quy định; đồng thời tăng cường quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại các cơ sở giáo dục và đơn vị liên kết.

Trước đó, chiều 22-9, trong giờ học tiếng Anh tại lớp 2A2, 1 giáo viên người Nga (35 tuổi) thuộc Trung tâm Ngoại ngữ Gia Việt đã có hành vi đánh học sinh, túm cổ 1 em đưa ra khỏi lớp.

Theo báo cáo của nhà trường, có 4 học sinh bị giáo viên tác động. Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều học sinh và trợ giảng người Việt, được camera lớp học ghi lại.

Theo Trung tâm Gia Việt, do trong giờ học, một số học sinh gây ồn, mất trật tự và không nghe theo hướng dẫn khiến giáo viên này mất bình tĩnh, dẫn đến sự việc trên.

Sau vụ việc, Trung tâm đã chấm dứt hợp đồng lao động với giáo viên này. Nhà trường và Trung tâm cũng đã gặp gỡ, xin lỗi phụ huynh. Giáo viên liên quan rời Việt Nam ngày 21-10.

Nhà trường cho biết sẽ tạm dừng chương trình tiếng Anh liên kết trong tháng 11 để rà soát và lấy ý kiến phụ huynh trước khi quyết định tiếp tục triển khai.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tổng kết chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Tổng kết chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Thời sự

(GLO)- Sáng 30-10, tại xã Ia O, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện Dự án xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp các xã biên giới; gặp mặt, biểu dương các đơn vị quân đội tham gia hỗ trợ thi công công trình.

Dự thảo mới về bữa ăn học đường: Phụ huynh giám sát nhưng không gây cản trở

Dự thảo mới về bữa ăn học đường: Phụ huynh giám sát nhưng không gây cản trở

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú và dịch vụ căng tin trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông nhằm chuẩn hóa quy trình tổ chức bữa ăn học đường, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

AI làm bài thay học sinh: Đã đến lúc phải đổi cách dạy và thi?

AI làm bài thay học sinh: Đã đến lúc phải đổi cách dạy và thi?

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- AI có thể giải bài tập, viết văn chỉ trong vài giây, nhưng nếu học sinh phụ thuộc vào câu trả lời có sẵn, khả năng tư duy độc lập có thể bị ảnh hưởng. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh yêu cầu đổi mới cách học để người học làm chủ công nghệ, không để AI suy nghĩ thay mình.

Khi giáo viên học cách hạnh phúc

Khi giáo viên học cách hạnh phúc

Video

(GLO)- Từ tinh thần “Happy Teachers Change the World”-tựa 1 cuốn sách của Thiền sư Thích Nhất Hạnh và nhà GD Katherine Weare-Trường MN Hoa Hồng (phường Pleiku), 1 trong 15 đơn vị thí điểm chương trình GDMN mới đã tổ chức lớp bồi dưỡng tiếp thêm năng lượng cho những người gieo mầm yêu thương.

Giáo viên có nên nêu tên học sinh mắc lỗi trong nhóm Zalo phụ huynh?

Giáo viên có nên nêu tên học sinh mắc lỗi trong nhóm Zalo phụ huynh?

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Việc giáo viên nêu tên học sinh vi phạm trong nhóm Zalo phụ huynh nhằm phối hợp giáo dục đang gây nhiều tranh luận. Trong khi một số người cho rằng cách làm này giúp gia đình kịp thời chấn chỉnh con, chuyên gia cảnh báo nguy cơ tổn thương tâm lý và ảnh hưởng quyền riêng tư của trẻ.

null