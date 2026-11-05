Cần Thơ rà soát toàn diện hoạt động liên kết ngoại ngữ sau vụ bạo lực học đường

(GLO)- Sau vụ giáo viên nước ngoài có hành vi bạo lực với học sinh lớp 2 tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Việt Hoa (phường Cái Răng), UBND TP. Cần Thơ đã yêu cầu kiểm tra toàn diện hoạt động liên kết giảng dạy ngoại ngữ, làm rõ trách nhiệm các bên và báo cáo kết quả trước ngày 30-11.

Ngày 4-11, UBND TP. Cần Thơ có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý, bảo đảm an toàn cho học sinh trong hoạt động liên kết giảng dạy ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo chỉ đạo của UBND thành phố, Sở GD&ĐT được giao chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở Nội vụ và UBND các xã, phường tổ chức rà soát, kiểm tra toàn diện hoạt động liên kết giảng dạy ngoại ngữ tại các trường học.

Camera ghi lại cảnh giáo viên người nước ngoài có hành vi tát học sinh ngay trong lớp. Ảnh cắt từ clip/Dân trí

Nội dung kiểm tra tập trung vào tư cách pháp lý, điều kiện hoạt động giáo dục của đơn vị liên kết; hợp đồng giữa nhà trường và đơn vị tổ chức giảng dạy; hồ sơ, trình độ chuyên môn của giáo viên nước ngoài; tính hợp lệ của giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Bên cạnh đó, chương trình, nội dung, tài liệu giảng dạy và hoạt động thu, chi cũng phải được kiểm tra, bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch và trên tinh thần tự nguyện.

UBND TP. Cần Thơ cũng yêu cầu các cơ quan chức năng kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Nhấn mạnh trách nhiệm quản lý trực tiếp của các cơ sở giáo dục, UBND thành phố yêu cầu không được khoán trắng việc quản lý lớp học cho đơn vị liên kết hoặc giáo viên đứng lớp, nhất là trong các tiết học có giáo viên nước ngoài.

Các trường phải hoàn thiện quy chế phối hợp, phân công rõ trách nhiệm giữa nhà trường và đơn vị liên kết trong quản lý giáo viên, học sinh cũng như xử lý các tình huống phát sinh. Đồng thời, công khai đường dây nóng, thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh của học sinh và phụ huynh.

Đối với vụ việc tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Việt Hoa, Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ phải chỉ đạo nhà trường phối hợp với gia đình theo dõi sức khỏe, tâm lý của các học sinh liên quan, kịp thời tư vấn, hỗ trợ để hạn chế những ảnh hưởng lâu dài.

Công an thành phố phối hợp với Công an phường Cái Răng và các đơn vị liên quan xác minh, xử lý vụ việc theo quy định; đồng thời tăng cường quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại các cơ sở giáo dục và đơn vị liên kết.

Trước đó, chiều 22-9, trong giờ học tiếng Anh tại lớp 2A2, 1 giáo viên người Nga (35 tuổi) thuộc Trung tâm Ngoại ngữ Gia Việt đã có hành vi đánh học sinh, túm cổ 1 em đưa ra khỏi lớp.

Theo báo cáo của nhà trường, có 4 học sinh bị giáo viên tác động. Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều học sinh và trợ giảng người Việt, được camera lớp học ghi lại.

Theo Trung tâm Gia Việt, do trong giờ học, một số học sinh gây ồn, mất trật tự và không nghe theo hướng dẫn khiến giáo viên này mất bình tĩnh, dẫn đến sự việc trên.

Sau vụ việc, Trung tâm đã chấm dứt hợp đồng lao động với giáo viên này. Nhà trường và Trung tâm cũng đã gặp gỡ, xin lỗi phụ huynh. Giáo viên liên quan rời Việt Nam ngày 21-10.

Nhà trường cho biết sẽ tạm dừng chương trình tiếng Anh liên kết trong tháng 11 để rà soát và lấy ý kiến phụ huynh trước khi quyết định tiếp tục triển khai.