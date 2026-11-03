Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Trường Đại học Quy Nhơn trao bằng tốt nghiệp cho 434 sinh viên hệ chính quy đợt 2 năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ HOÀNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 3-11, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2026 cho các tân cử nhân, tân kỹ sư hoàn thành chương trình học đợt tháng 7 và tháng 9-2026.

1793668269647-1633942777424919839-1633942777424919839-a0f81df7f994c5d3d5b8c6c457e45ff2.jpg
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Dũng Nhân

Trong đợt trao bằng lần này, nhà trường đã công nhận và trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy cho 434 sinh viên thuộc 12 khoa đào tạo.

Trước đó, nhà trường đã trao bằng đợt 1 cho 2.186 sinh viên. Như vậy, tính chung trong năm 2026, Trường Đại học Quy Nhơn đã trao bằng tốt nghiệp cho tổng cộng 2.620 sinh viên hệ chính quy.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Trường Đại học Quy Nhơn đã gửi lời chúc mừng đến các tân cử nhân và tân kỹ sư, ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu trong học tập, nghiên cứu và rèn luyện của các sinh viên trong suốt quá trình học tập.

Đồng thời khẳng định, các sinh viên tốt nghiệp không chỉ đạt chuẩn đầu ra về kiến thức chuyên ngành và ngoại ngữ mà còn được trang bị nền tảng thực tiễn vững chắc thông qua các hoạt động ngoại khóa, thực tập doanh nghiệp, kiến tập và tham quan thực tế.

Qua đó, giúp các sinh viên có khả năng thích nghi nhanh với môi trường làm việc hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu nghề nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường lao động.

1793673418597-1633942777424919839-1633942777424919839-18219569d85617898d97410602a517c5.jpg
Trường Đại học Quy Nhơn trao bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân hệ chính quy. Ảnh: Dũng Nhân

Năm 2026, Trường Trường Đại học Quy Nhơn đã vươn lên vị trí thứ 23 trong top 100 trường Đại học Việt Nam, đứng thứ 4 toàn quốc về tiêu chuẩn dạy học và là 1 trong 5 cơ sở giáo dục đại học khu vực miền Trung - Tây Nguyên được Thủ tướng Chính phủ quyết định ưu tiên đầu tư trọng điểm, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương và cả nước.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Em Huỳnh Việt Triết giành vòng nguyệt quế “Đường lên đỉnh Olympia” Trường THPT chuyên Hùng Vương

Em Huỳnh Việt Triết giành vòng nguyệt quế “Đường lên đỉnh Olympia” Trường THPT chuyên Hùng Vương

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Chiều 24-10, Trường THPT chuyên Hùng Vương (tỉnh Gia Lai) tổ chức vòng chung kết Cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” cấp trường lần thứ IX, năm học 2026-2027. Sau khi chiến thắng ở câu hỏi phụ, em Huỳnh Việt Triết đã giành vòng nguyệt quế danh giá.

Giáo viên có nên nêu tên học sinh mắc lỗi trong nhóm Zalo phụ huynh?

Giáo viên có nên nêu tên học sinh mắc lỗi trong nhóm Zalo phụ huynh?

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Việc giáo viên nêu tên học sinh vi phạm trong nhóm Zalo phụ huynh nhằm phối hợp giáo dục đang gây nhiều tranh luận. Trong khi một số người cho rằng cách làm này giúp gia đình kịp thời chấn chỉnh con, chuyên gia cảnh báo nguy cơ tổn thương tâm lý và ảnh hưởng quyền riêng tư của trẻ.

Vụ học sinh lớp 1 tử vong ở Hải Phòng: Rà soát quy trình quản lý, đón trả trẻ

Vụ học sinh lớp 1 tử vong ở Hải Phòng: Rà soát quy trình quản lý, đón trả trẻ

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Từ vụ học sinh lớp 1 tử vong trong khuôn viên trường sau giờ tan học tại Trường Tiểu học An Dương (phường An Dương), lãnh đạo TP. Hải Phòng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của nhà trường, giáo viên và những người liên quan; đồng thời rà soát quy trình quản lý, giám sát, đưa đón, bàn giao học sinh.

114 trường có trên 100 lớp sau sắp xếp: Chính phủ yêu cầu rà soát, điều chỉnh

114 trường có trên 100 lớp sau sắp xếp: Chính phủ yêu cầu rà soát, điều chỉnh

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Chính phủ yêu cầu rà soát 114 trường có trên 100 lớp sau sắp xếp, kịp thời điều chỉnh những cơ sở vượt khả năng quản trị, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, an toàn và quyền học tập của học sinh. Việc rà soát, điều chỉnh phải hoàn thành trong tháng 10-2026.

null