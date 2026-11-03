Trường Đại học Quy Nhơn trao bằng tốt nghiệp cho 434 sinh viên hệ chính quy đợt 2 năm 2026

(GLO)- Sáng 3-11, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2026 cho các tân cử nhân, tân kỹ sư hoàn thành chương trình học đợt tháng 7 và tháng 9-2026.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Dũng Nhân

Trong đợt trao bằng lần này, nhà trường đã công nhận và trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy cho 434 sinh viên thuộc 12 khoa đào tạo.

Trước đó, nhà trường đã trao bằng đợt 1 cho 2.186 sinh viên. Như vậy, tính chung trong năm 2026, Trường Đại học Quy Nhơn đã trao bằng tốt nghiệp cho tổng cộng 2.620 sinh viên hệ chính quy.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Trường Đại học Quy Nhơn đã gửi lời chúc mừng đến các tân cử nhân và tân kỹ sư, ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu trong học tập, nghiên cứu và rèn luyện của các sinh viên trong suốt quá trình học tập.

Đồng thời khẳng định, các sinh viên tốt nghiệp không chỉ đạt chuẩn đầu ra về kiến thức chuyên ngành và ngoại ngữ mà còn được trang bị nền tảng thực tiễn vững chắc thông qua các hoạt động ngoại khóa, thực tập doanh nghiệp, kiến tập và tham quan thực tế.

Qua đó, giúp các sinh viên có khả năng thích nghi nhanh với môi trường làm việc hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu nghề nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường lao động.

Trường Đại học Quy Nhơn trao bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân hệ chính quy. Ảnh: Dũng Nhân



Năm 2026, Trường Trường Đại học Quy Nhơn đã vươn lên vị trí thứ 23 trong top 100 trường Đại học Việt Nam, đứng thứ 4 toàn quốc về tiêu chuẩn dạy học và là 1 trong 5 cơ sở giáo dục đại học khu vực miền Trung - Tây Nguyên được Thủ tướng Chính phủ quyết định ưu tiên đầu tư trọng điểm, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương và cả nước.