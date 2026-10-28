Dự thảo mới về bữa ăn học đường: Phụ huynh giám sát nhưng không gây cản trở

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú và dịch vụ căng tin trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông nhằm chuẩn hóa quy trình tổ chức bữa ăn học đường, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trong đó, vai trò giám sát bữa ăn học đường của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh được quy định rõ. Theo dự thảo, phụ huynh được phối hợp với nhà trường trong giáo dục dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, hình thành kiến thức và thói quen ăn uống lành mạnh, khoa học cho học sinh. Cha mẹ học sinh cũng có thể tham gia giám sát quá trình tổ chức bữa ăn bằng hình thức phù hợp, đồng thời phản ánh, kiến nghị với nhà trường hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú. Ảnh: Chinhphu.vn

Dự thảo đặc biệt nhấn mạnh việc giám sát, phản ánh và kiến nghị phải thực hiện đúng quyền, trách nhiệm của cha mẹ học sinh theo quy định, không được gây cản trở quy trình tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú và hoạt động giáo dục.

Theo dự thảo, trước mỗi năm học, cơ sở giáo dục căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nhu cầu thực tế để xây dựng kế hoạch tổ chức bữa ăn theo từng nhóm học sinh. Kế hoạch cần phân biệt nhóm học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ với nhóm có nhu cầu ăn bán trú nhưng không thuộc diện hỗ trợ.

Thực đơn phải được xây dựng theo hướng dẫn chuyên môn về dinh dưỡng của Bộ Y tế, phù hợp với độ tuổi, nhu cầu năng lượng, số bữa ăn và định mức suất ăn. Nhà trường phải công khai thực đơn theo ngày hoặc tuần trước khi tổ chức bữa ăn, đồng thời cập nhật kịp thời khi có thay đổi.

Dự thảo cũng đề cập việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ theo quy định về đấu thầu, ngân sách, quản lý và sử dụng tài sản công cùng các quy định pháp luật có liên quan. Các tiêu chí lựa chọn cần xem xét năng lực cung cấp, điều kiện an toàn thực phẩm, nguồn gốc và khả năng truy xuất thực phẩm, điều kiện bảo quản, vận chuyển, chất lượng dịch vụ và phương án xử lý sự cố.

Dự thảo quy định trách nhiệm tương ứng với từng hình thức tổ chức bữa ăn. Với cơ sở giáo dục tự tổ chức nấu ăn, nhà trường chủ động bố trí nhân sự, cơ sở vật chất, mua nguyên liệu, chế biến và phục vụ; đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, giám sát các khâu thuộc phạm vi tổ chức của mình.

Trường hợp thuê dịch vụ nấu ăn hoặc nhận suất ăn từ đơn vị bên ngoài, trách nhiệm của các bên được xác định theo thẩm quyền, phân cấp và hợp đồng. Đơn vị cung cấp phải bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, giá trị dinh dưỡng, số lượng, thực đơn và thời gian giao nhận theo thỏa thuận.

Đối với suất ăn chế biến ngoài trường, đơn vị cung cấp chịu trách nhiệm kiểm soát an toàn thực phẩm, thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu tại nơi chế biến. Nhà trường có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, giám sát và lưu mẫu tại nơi sử dụng theo quy định.

Bên cạnh đó, cơ sở giáo dục cần xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố về an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn, hoặc lồng ghép nội dung này vào phương án bảo đảm an toàn trường học. Cha mẹ học sinh cũng được đề nghị cung cấp kịp thời thông tin về tình trạng sức khỏe, dị ứng thực phẩm và chế độ ăn đặc thù của con em.