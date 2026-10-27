Đẩy nhanh kết nối, liên thông học bạ số

(GLO)- Thông tư số 70/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 22-8-2026 quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục chính thức có hiệu lực từ ngày 8-10-2026.

Tại Gia Lai, 100% cơ sở giáo dục đã hoàn thành học bạ số, sẵn sàng kết nối, liên thông với hệ thống dữ liệu quốc gia.

Giảm áp lực hồ sơ giấy trong trường học

Việc thực hiện học bạ số ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 1 tỉnh (phường Quy Nhơn Nam) bước đầu cho thấy kết quả khả quan, khi góp phần quản lý học bạ của học sinh một cách khoa học.

Cô Nguyễn Thị Thanh Trúc - Tổ văn phòng phụ trách học bạ số nhà trường - cho biết: “Nhà trường đã khắc phục nhiều lỗi kỹ thuật khi chuyển dữ liệu học sinh lên hệ thống học bạ số.

Đến tháng 6-2026, đơn vị đã hoàn tất việc khởi tạo học bạ số thay thế cho học bạ giấy. Công việc giảm áp lực rõ rệt, sai sót cũng ít hơn nhờ thực hiện học bạ số”.

Thay vì giáo viên phải viết tay từng dòng nhận xét hay rà soát từng con điểm trên giấy, giờ đây, mỗi giáo viên đều có thể sử dụng máy tính để kết nối hệ thống dữ liệu điện tử. Chỉ với vài thao tác, kết quả học tập, rèn luyện của học sinh được cập nhật, xác thực và ký số ngay trên phần mềm quản lý.

Cán bộ, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 1 tỉnh (phường Quy Nhơn Nam) thực hiện học bạ số trên máy tính. Ảnh: T.D

Cô Võ Thị Bích Lệ - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 1 tỉnh - thông tin: Nhà trường đã cơ bản hoàn tất 363 học bạ số cho học sinh. Học bạ số vừa tiết kiệm thời gian, chi phí, vừa tạo thuận lợi trong quản lý. Sau các đợt tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật, việc sử dụng học bạ số đối với cán bộ, giáo viên dần trở nên quen thuộc.

Ở bậc tiểu học, việc triển khai học bạ số cũng ở giai đoạn hoàn tất. Tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Diên Hồng), nhà trường đã thực hiện khởi tạo, cập nhật, duyệt và ký số học bạ điện tử cho tất cả học sinh các khối lớp trong năm học 2026-2027.

Ông Trương Tiến Sỹ - Hiệu trưởng nhà trường - cho hay: “Việc liên thông dữ liệu đảm bảo chuẩn hóa và đồng bộ chính xác với cơ sở dữ liệu ngành GD&ĐT và cơ sở dữ liệu quốc gia.

Việc triển khai học bạ số được đẩy mạnh tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Diên Hồng). Ảnh: T.D

Việc thay thế hoàn toàn học bạ giấy truyền thống đánh dấu bước chuyển trong tư duy quản lý giáo dục. Dữ liệu được số hóa giúp giáo viên giảm áp lực sổ sách, phụ huynh dễ dàng theo dõi quá trình học tập của con em một cách nhanh chóng, minh bạch hơn”.

Cho rằng học bạ số có nhiều lợi thế, cô Phạm Thị Kim Oanh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương (xã Bàu Cạn) khẳng định: Mọi thông tin học sinh được lưu giữ trên môi trường số, có ký xác nhận điện tử của cá nhân và tổ chức có thẩm quyền, điều này đảm bảo giá trị pháp lý để sử dụng trên môi trường số.

Quan trọng hơn đảm bảo nhất quán, toàn vẹn thông tin, không thể thay đổi khi học bạ được phát hành, từ đó tạo sự minh bạch, công khai, bảo vệ công bằng tri thức cho mỗi học sinh.

Xây dựng nền giáo dục số đồng bộ

Việc triển khai học bạ số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục tỉnh, nhằm hiện đại hóa công tác quản lý giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục số đồng bộ, minh bạch và hiệu quả.

Hiện nay, 100% cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh đã triển khai học bạ số. Đây là bước khởi đầu để kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu ngành giáo dục với hệ thống dữ liệu quốc gia, phục vụ các bước cải cách hành chính toàn trình, triệt để trên môi trường số.

Trường Tiểu học Trưng Vương (xã Bàu Cạn) đã hoàn tất việc khởi tạo học bạ số thay thế cho học bạ giấy cho học sinh toàn trường. Ảnh: T.D

Theo ông Nguyễn Phong Hải - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT, sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường lớp, toàn tỉnh có 717 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập.

Việc chuyển đổi số được ngành triển khai theo hướng thống nhất nền tảng dùng chung, chuẩn hóa dữ liệu và phát triển giáo dục số.

“Năm 2026, 100% cơ sở giáo dục phổ thông triển khai học bạ số. Ngành giáo dục đang tiếp tục hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia; đẩy mạnh chữ ký số, hồ sơ điện tử” - ông Hải nhấn mạnh.

Theo số liệu trích xuất từ hệ thống của Bộ GD&ĐT, đến ngày 14-10, toàn tỉnh đã phát hành thành công 621.993/622.030 học bạ, đạt 99,99%; chỉ còn 37 trường hợp chưa hoàn thành, chiếm khoảng 0,01%.

Qua đối soát chi tiết với các cơ sở giáo dục, 37 trường hợp chưa hoàn thành tập trung ở 3 nhóm: học sinh không có căn cước công dân, trùng mã căn cước công dân và lỗi kỹ thuật khi phát hành. Đây là cơ sở để Sở GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo, phối hợp xử lý dứt điểm trong thời gian sớm nhất.

Việc triển khai học bạ số không chỉ thay thế hồ sơ giấy bằng dữ liệu điện tử mà còn đòi hỏi các nhà trường xây dựng quy trình quản lý dữ liệu chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tạo điều kiện để người học kiểm tra thông tin cá nhân.