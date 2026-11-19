(GLO)- Bằng tình yêu nghề và trách nhiệm với học trò, nhiều nhà giáo ở Gia Lai không ngừng đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy; bền bỉ đồng hành cùng học sinh vùng khó, xã đảo và tận tụy bồi dưỡng học sinh giỏi.

Những nỗ lực ấy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, mở rộng cơ hội học tập và phát huy năng lực học sinh.

Sáng tạo để mỗi giờ học thêm hiệu quả

Từ thực tiễn giảng dạy, nhiều giáo viên đã chủ động nghiên cứu, áp dụng các sáng kiến nhằm đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả và phát triển năng lực học sinh.

Tại Trường THPT Lê Thánh Tông (phường Ayun Pa) - nơi có hơn 50% học sinh dân tộc thiểu số, thầy Trần Nhật Trung và cô Trương Thị Thế Đăng đã tự đầu tư thiết bị, nghiên cứu sáng kiến dạy học Vật lý bằng thí nghiệm gắn bảng. Sáng kiến được công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở và đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng toàn tỉnh năm 2026.

Các dụng cụ gọn nhẹ giúp học sinh trực tiếp quan sát, thực hành, kiểm chứng hiện tượng. Nhờ đó, tỷ lệ trả lời đúng trung bình của lớp áp dụng sáng kiến đạt 95,6%, cao hơn lớp đối chứng 3,7 điểm.

Thầy Trung chia sẻ, sáng kiến giúp học sinh tiếp cận kiến thức Vật lý trực quan, chủ động hơn, tăng cơ hội thực hành, khám phá và hiểu bản chất hiện tượng, đồng thời khắc phục hạn chế về thiết bị thí nghiệm.

Tại Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú), thầy Trần Quốc Cường luôn quan tâm, đồng cùng học sinh trong phát triển STEM, Robotics và AI. Ảnh: Mộc Trà

Trong khi đó, tại Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú), thầy Trần Quốc Cường - giáo viên Tin học luôn đồng hành cùng học sinh trong các dự án STEM, Robotics và AI; từ hình thành ý tưởng đến chế tạo, thử nghiệm sản phẩm.

Năm 2025, học sinh của trường giành huy chương vàng tại cuộc thi WICO ở Hàn Quốc, với dự án nhà kính thông minh ứng dụng AIoT. Tháng 1-2026, nhóm học sinh do thầy Cường hướng dẫn giành huy chương đồng tại cuộc thi Công nghệ trẻ châu Á ở Malaysia với hệ thống cảnh báo lũ sớm ứng dụng AI và IoT.

Theo thầy Cường, cách học qua dự án, rèn luyện qua các cuộc thi giúp học sinh phát triển tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm; đồng thời chủ động tìm tòi, dám thử nghiệm và tự tin thể hiện năng lực.

Bền bỉ gieo chữ nơi vùng khó, xã đảo

Ở vùng khó, tâm huyết nhà giáo còn thể hiện qua sự kiên trì đồng hành, chăm lo để học sinh có điều kiện học tập tốt hơn.

Cô Dương Thị Thái đồng hành cùng học sinh Trường Tiểu học và THCS Nay Der (xã KDang). Ảnh: NVCC

Gắn bó 14 năm với địa bàn khu vực III, cô Dương Thị Thái (Trường Tiểu học và THCS Nay Der, xã KDang) thấu hiểu khó khăn trong giáo dục khi 98% học sinh là người dân tộc thiểu số. Là giáo viên chủ nhiệm, cô kiên trì giúp học sinh duy trì nền nếp, tích cực tham gia hoạt động và tiến bộ trong học tập.

Cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở hai năm học 2024-2025, 2025-2026; giải ba Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp xã năm học 2025-2026. Cô cũng là 1 trong 11 giáo viên Gia Lai được tuyên dương tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026.

Cô Thái chia sẻ: “Giáo viên chủ nhiệm vùng khó cần kiên trì, thấu hiểu từng học sinh, gần gũi và động viên để các em tự tin, chủ động hơn trong học tập”.

Tại xã đảo Nhơn Châu, cô Nguyễn Thị Thu Hà (Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu) tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ số, sử dụng hình ảnh, video và trò chơi tương tác để tạo hứng thú học tập cho học sinh. Dù công tác ở xã đảo, cô vẫn không ngừng trau dồi chuyên môn, năm học 2025-2026, cô đạt giải ba Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Theo cô Hà, nhiều học sinh trên đảo sống cùng ông bà do cha mẹ đi biển hoặc làm ăn xa, thiếu sự đồng hành trong học tập nên rất cần thầy cô quan tâm, động viên.

“Dù công tác ở đất liền hay nơi đảo xa, mỗi giáo viên đều mang trong mình một sứ mệnh chung, đó là gieo mầm tri thức cho học trò” - cô chia sẻ.

Tận tâm vun đắp, nâng cao giáo dục mũi nhọn

Giáo viên Gia Lai chú trọng phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Năm học 2026-2027, kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh có 499 giải; tỉnh thành lập 9 đội tuyển với 180 học sinh dự thi quốc gia.

Tại Hội thảo khoa học các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ lần thứ XVIII (31-10 đến 1-11), giáo viên Gia Lai đoạt 2 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba.

Trong đó, thầy Bùi Đức Hưng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, phường Quy Nhơn) đoạt giải nhất đề thi đề xuất môn Vật lý; cô Ngô Thị Ngọc Mai đoạt giải ba với chuyên đề “Hóa học năng lượng và vật liệu hiện đại”.

Đội ngũ giáo viên Trường THPT chuyên Chu Văn An (phường Bồng Sơn) cùng các trường chuyên còn dành nhiều tâm huyết cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Ảnh: Hồ Điểm

Trường THPT chuyên Chu Văn An (phường Bồng Sơn) có thầy Nguyễn Ngọc Cảnh đoạt giải nhất với chuyên đề “Tiếp cận các cơ quan thị giác và thính giác từ sự tiến hóa cơ quan đến cơ chế sinh lý; 2 thầy Bùi Anh Trường và Trần Đức Vương đoạt giải nhì ở hạng mục đề thi đề xuất môn Toán.

Để xây dựng chuyên đề, thầy Nguyễn Ngọc Cảnh dành nhiều thời gian nghiên cứu, hệ thống hóa kiến thức và biên soạn 47 câu hỏi, bài tập chuyên sâu. Qua đó, thầy hướng học sinh rèn kỹ năng phân tích số liệu, tư duy phản biện và vận dụng kiến thức Sinh học vào thực tiễn.

Thầy Cảnh chia sẻ: “Tôi mong muốn xây dựng nguồn tài liệu hữu ích cho đồng nghiệp và học sinh, giúp các em hiểu sâu kiến thức, rèn tư duy hệ thống và thêm yêu thích môn Sinh học”.