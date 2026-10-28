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Tập huấn đổi mới giáo dục văn hóa, nghệ thuật trong trường học

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BẠCH DƯƠNG
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(GLO)- Ngày 28-10, tại phường Pleiku, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn về đổi mới giáo dục văn hóa, nghệ thuật trong trường học, với sự tham gia của hơn 250 giáo viên thuộc các trường THCS, THPT khu vực phía Tây tỉnh.

Nội dung tập huấn xoay quanh vấn đề đổi mới giáo dục văn hóa truyền thống địa phương, nghệ thuật dân gian, các loại hình nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu và hoạt động giáo dục nghệ thuật trong trường học, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa năm 2026.

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Hơn 250 giáo viên tham gia buổi tập huấn. Ảnh: Bạch Dương

Chương trình nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục gắn với văn hóa truyền thống địa phương, nghệ thuật dân gian và các loại hình nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu; đồng thời đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục nghệ thuật trong nhà trường.

Thông qua tập huấn, học viên được trao đổi, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục văn hóa, nghệ thuật; chú trọng gắn lý thuyết với thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn giảng dạy và tổ chức hoạt động giáo dục tại cơ sở.

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Nghệ sĩ Ưu tú Kim Châu và Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Phú trao đổi về văn hóa, nghệ thuật truyền thống tại buổi tập huấn. Ảnh: Bạch Dương

Trên cơ sở đó, các trường lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế, tạo cơ hội để học sinh tiếp cận, trải nghiệm các giá trị văn hóa truyền thống và nghệ thuật dân gian, góp phần đưa giáo dục văn hóa, nghệ thuật vào đời sống học đường một cách thiết thực, hiệu quả.

Theo kế hoạch, các hoạt động tập huấn tại khu vực phía Tây tỉnh tiếp tục diễn ra đến ngày 1-11, với các chuyên đề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026.

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