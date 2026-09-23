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Ký kết kế hoạch phối hợp giáo dục di sản cho học sinh phía Tây Gia Lai

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LAM NGUYÊN
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(GLO)- Sáng 23-9, Bảo tàng Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho học sinh khu vực phía Tây tỉnh thông qua di sản văn hóa tại Bảo tàng trong năm học 2026-2027.

Đây là hoạt động nhằm tăng cường công tác giáo dục truyền thống địa phương cho thế hệ trẻ thông qua học tập, trải nghiệm thực tế tại bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa và các không gian văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tham dự hội nghị có đại diện UBND các phường Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, An Phú, Diên Hồng và các xã Gào, Biển Hồ.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lam Nguyên

Theo dự thảo kế hoạch, các nội dung phối hợp bao gồm: Tổ chức cho học sinh cấp Tiểu học, THCS, THPT thuộc quản lý của UBND các xã, phường nói trên tham quan, học tập ngoại khóa tại Bảo tàng Pleiku; tổ chức các cuộc triển lãm, nói chuyện chuyên đề, hướng dẫn tham quan học tập ngoại khóa về cuộc đời sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giới thiệu lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc nói chung và địa phương nói riêng...

Cùng với đó là tổ chức chương trình trại hè “Tìm về di sản”, tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường tình đoàn kết và kết nối giữa các trường trên địa bàn các xã, phường. Hằng năm tổ chức các lễ hội, các chương trình “Ngày hội Di sản văn hóa” để học sinh có cơ hội trải nghiệm các trò chơi dân gian, các loại hình văn hóa, văn nghệ dân gian và hiểu rõ hơn về các di sản văn hóa, di tích của địa phương. Thời gian tổ chức vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần trong năm học 2026-2027.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất với dự thảo kế hoạch phối hợp, đồng thời góp ý về cách thức tổ chức hoạt động tham quan, học tập ngoại khóa đa dạng, hiệu quả và đảm bảo an toàn cho học sinh.

Kết thúc hội nghị, đại diện các đơn vị đã thực hiện ký kết kế hoạch phối hợp để làm cơ sở triển khai trong thời gian tới.

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