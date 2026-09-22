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Thư viện Pleiku tổ chức chương trình ngoại khóa “Tết Trung thu cùng trang sách”

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LAM NGUYÊN

(GLO) - Sáng 22-9, Thư viện Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Phạm Hồng Thái (phường Pleiku) tổ chức chương trình ngoại khóa “Tết Trung thu cùng trang sách” với sự tham gia của gần 100 học sinh khối lớp 6.

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Gần 100 học sinh hào hứng tham gia chương trình vào sáng 22-9. Ảnh: Lam Nguyên

Tại chương trình, các em được giới thiệu cuốn sách “Chú Tễu kể chuyện Tết Trung thu” (Nhà xuất bản Kim Đồng; tác giả Lê Phương Liên sưu tầm, biên soạn), trong đó chú Tễu là nhân vật dẫn dắt câu chuyện, giải đáp những thắc mắc như: Vì sao lại có Tết Trung thu? Chị Hằng và chú Cuội là ai? Lễ rước đèn ông sao ngày xưa diễn ra như thế nào...

Các em cũng được tham gia thử thách xếp các chữ cái trong một cụm thành từ có nghĩa, xoay quanh chủ đề Trung thu; xem trình chiếu video giới thiệu sách “Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer”; đọc sách tự chọn, làm thẻ thư viện. Ngoài ra, chương trình còn tạo không gian giải trí bổ ích để học sinh trải nghiệm các trò chơi dân gian, trí tuệ (cờ ô ăn quan, cờ tướng, cờ vua...).

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Các em học sinh đọc sách tự chọn tại buổi ngoại khóa. Ảnh: Lam Nguyên

Thông qua các chương trình phối hợp tổ chức ngoại khóa với một số trường Tiểu học, THCS, Thư viện Pleiku đặt mục tiêu xây dựng và phát triển thói quen, kỹ năng và phong trào đọc sách trong học sinh; tăng cường sự tham gia của các em trong các hoạt động khuyến đọc, trải nghiệm với sách.

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