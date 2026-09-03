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Rộn ràng tiếng pháo đất

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CHU HẰNG CHU HẰNG
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(GLO)- Những tiếng “đoàng đoàng” vang lên giữa sân thôn Đoàn Kết (xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) trong ngày Quốc khánh 2-9 đã làm không khí nơi đây trở nên náo nhiệt.

Từ 12 giờ trưa ngày 2-9, 60 pháo thủ của Câu lạc bộ (CLB) Pháo đất Chư Sê (xã Chư Sê) và CLB Pháo đất Ia Chia (xã Ia Chia) cùng người dân địa phương đã hội tụ để tham gia giao lưu. Cuộc giao lưu trải qua 6 vòng, ở mỗi vòng mỗi đội sẽ thực hiện 26 quả pháo theo quy định. Trên sân, những khối đất được các pháo thủ dùng tay, chân để dậm, đấm, lèn chặt đất, tạo nên một khối pháo chắc, đạt yêu cầu.

Khoảng 30 phút sau, những quả pháo lần lượt được đưa ra sân. Một người đảm nhận việc gieo, người còn lại đứng xung quanh chờ đợi. Quả pháo vừa được tung xuống, mọi ánh mắt lập tức hướng theo.

Một tiếng “đoàng” vang lên kéo theo tiếng vỗ tay, tiếng reo hò. Quả pháo nào nổ mạnh, bung dài trên sân lại nhận được những tràng cổ vũ rộn ràng. Sau đó, thủ trượng sẽ đo độ dài manh pháo để tính kết quả.

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Một tiếng “đoàng” vang lên, kéo theo tiếng vỗ tay, tiếng reo hò. Ảnh: Chu Hằng

Pháo đất là trò chơi dân gian, xuất hiện từ rất lâu trong đời sống nông thôn Bắc Bộ, nhưng tập trung nhất là vùng đồng bằng có nguồn đất thịt dẻo ở Hải Dương (nay là tỉnh Hải Phòng), được lựa chọn kỹ, không lẫn phù sa hay tạp chất, phải lấy ở độ sâu khoảng 2m. Để làm được một quả pháo đất, người chơi phải trải qua nhiều công đoạn và đòi hỏi sự tập trung, tỉ mỉ.

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Thủ trượng sẽ đo độ dài manh pháo để tính kết quả. Ảnh: Chu Hằng

Với những người xa quê, trò chơi này không chỉ là một trò chơi dân gian mà còn gắn với ký ức về quê nhà. Vì vậy, mỗi dịp có cuộc giao lưu, những người biết chơi lại tìm đến, cùng nhau tạo pháo, gieo pháo và trò chuyện. Ông Bùi Văn Sở - Chủ nhiệm CLB Pháo đất Ia Chia cho biết: “Trước buổi giao lưu, các thành viên trong CLB đã dành nhiều ngày tập luyện. Tham gia chương trình lần này, tôi rất vui và tự hào khi có dịp gặp gỡ, giao lưu với những người đồng hương, đồng thời được tham gia một sân chơi mang đậm nét quê hương trong ngày lễ lớn của dân tộc”.

Ông Lê Đình Toàn - Thành viên CLB Pháo đất Chư Sê (SN 1980, trú tại thôn Đoàn Kết), là một trong những người đảm nhận việc gieo pháo. Ông Toàn cho hay: “Một quả pháo đạt chuẩn sẽ phụ thuộc vào độ mềm của đất, hình thức, trình độ gieo. Tôi đảm nhận việc gieo, tôi đã có một quả dài nhất là 6 thước”.

Không chỉ có những người lớn tuổi, cuộc giao lưu năm nay còn có sự tham gia của những người trẻ. Bạn Nguyễn Tiến Đạt (SN 2003, trú thôn Đoàn Kết) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được tham gia một buổi giao lưu mà có quy mô ngoài CLB. Em thấy rất hào hứng nhưng cũng có chút áp lực vì chơi cùng nhiều bác, chú có kinh nghiệm. Qua đây, em có thêm cơ hội học hỏi và rèn luyện kỹ năng chơi pháo. Em sẽ cố gắng học hỏi thêm về trò chơi này để duy trì truyền thống của quê hương”.

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Buổi giao lưu thu hút các bạn trẻ cổ vũ. Ảnh: Chu Hằng

Còn bà Phạm Thị The (SN 1968, trú thôn Đoàn Kết) cho biết, việc mọi người cùng tập trung, tạo pháo rồi thi đấu làm bà nhớ đến không khí những ngày hội ở quê. Bà bày tỏ: “Trong ngày lễ lớn của dân tộc, được xem pháo đất, nhìn anh em đồng hương cùng nhau tạo nên một quả pháo, tôi thấy không khí rất vui vẻ, phấn khởi và tràn trề tinh thần đoàn kết”.

Từ tỉnh Đồng Nai, ông Lê Xuyên (SN 1974) cũng trở về tham gia cuộc giao lưu. Ông Xuyên bộc bạch: “Hôm nay, tôi cùng 5 người nữa từ Đồng Nai về tham gia buổi giao lưu. Vì anh em bận công việc nên không thể sắp xếp đông đủ tới được nhưng chỉ cần có dịp gặp nhau, cùng chơi pháo đất và trò chuyện với những người đồng hương là rất vui rồi. Không khí chơi pháo đất khiến tôi thấy như được trở về quê”.

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Mỗi vòng, đội nào manh pháo dài nhất sẽ giành chiến thắng. Ảnh: Chu Hằng

Theo ông Vũ Xuân Tưởng - Chủ nhiệm CLB Pháo đất Chư Sê, việc tổ chức giao lưu pháo đất vào các dịp lễ lớn của đất nước trở thành hoạt động được CLB duy trì hằng năm. “Mỗi dịp lễ lớn của đất nước, chúng tôi thường tổ chức giao lưu pháo đất giữa các CLB. Điều chúng tôi mong muốn nhất là thế hệ sau tiếp tục biết chơi, yêu thích và duy trì trò chơi của quê hương. Năm nay có cả pháo thủ trẻ tham gia, đó là điều rất đáng mừng” - ông Tưởng nói.

Tiếng vỗ tay, reo hò của người dân làm không khí sân chơi thêm sôi nổi. Chu Hằng
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