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Đám cưới, đám tang không được mở nhạc sau 22h

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Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy ký ban hành văn bản hợp nhất quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, yêu cầu tổ chức, cá nhân phải bảo đảm việc cưới, việc tang và lễ hội không trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Trịnh Thị Thủy đã ký ban hành văn bản hợp nhất số 5/2026/VBHN-TT-BVHTTDL ngày 21-9-2026 quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Thông tư quy định việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên phạm vi cả nước.

Tổ chức, cá nhân phải bảo đảm việc cưới, việc tang và lễ hội không trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự, an toàn công cộng và không tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.

Các thủ tục chạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu được lưu ý thực hiện theo phong tục, tập quán nhưng không phô trương, rườm rà, nặng về đòi hỏi lễ vật.
Các thủ tục chạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu được lưu ý thực hiện theo phong tục, tập quán nhưng không phô trương, rườm rà, nặng về đòi hỏi lễ vật.

Thông tư cũng quy định không sử dụng thời gian làm việc và phương tiện của cơ quan để đi dự đám cưới, lễ hội, trừ trường hợp cơ quan thực hiện nhiệm vụ, không sử dụng công quỹ của cơ quan làm quà mừng, quà tặng trong đám cưới và viếng đám tang.

Với lễ tang, việc mặc tang phục và treo cờ tang được thực hiện theo truyền thống của địa phương, dân tộc, tôn giáo. Cờ tang chỉ được treo tại địa điểm tổ chức lễ tang. Đáng chú ý là nội dung không cử nhạc tang trước 6h sáng và sau 22h, âm thanh phải bảo đảm không vượt quá độ ồn cho phép.

Thông tư nghiêm cấm rải tiền Việt Nam và tiền nước ngoài trên đường đưa tang, nghiêm cấm lợi dụng việc tang để hành nghề mê tín dị đoan hoặc cản trở việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân. Việc chôn cất phải được thực hiện trong nghĩa trang hoặc phù hợp với quy hoạch quỹ đất của địa phương.

Các nghi thức cúng và cải táng được khuyến khích tổ chức trong ngày, trong phạm vi gia đình, dòng họ. Thông tư cũng khuyến khích hỏa táng, điện táng, không rắc vàng mã trên đường đưa tang, xóa bỏ các hủ tục như yểm bùa, trừ tà, lăn đường, khóc mướn và những nghi thức rườm rà khác.

Với tiệc cưới, các thủ tục chạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu được lưu ý thực hiện theo phong tục, tập quán nhưng không phô trương, rườm rà, nặng về đòi hỏi lễ vật.

Tiệc cưới cần phù hợp với hoàn cảnh gia đình, tránh phô trương, lãng phí, trang trí lễ cưới giản dị, trang phục cô dâu, chú rể đẹp, lịch sự và phù hợp với văn hóa dân tộc. Theo văn bản, âm nhạc trong đám cưới phải lành mạnh, vui tươi. Âm thanh không vượt quá độ ồn cho phép, không mở nhạc trước 6h sáng và sau 22h.

Thông tư khuyến khích sử dụng hình thức báo hỷ thay cho giấy mời dự lễ cưới, hạn chế tổ chức tiệc cưới linh đình, tổ chức tiệc trà, tiệc ngọt, không sử dụng thuốc lá trong đám cưới.

Cô dâu, chú rể và gia đình được khuyến khích đặt hoa tại đài tưởng niệm liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử - văn hóa, trồng cây lưu niệm.

Văn bản hợp nhất số 5/2026/VBHN-TT-BVHTTDL hợp nhất Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các nội dung được bãi bỏ tại Thông tư số 30/2018/TT-BVHTTDL ngày 03/10/2018 và Thông tư số 05/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/7/2019, trong đó có các quy định tại Mục 3 về nếp sống văn minh trong lễ hội.

Các quy định còn lại tiếp tục là căn cứ để cơ quan, đơn vị và địa phương tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, góp phần xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng.

Theo Ngọc Ánh (TPO)

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