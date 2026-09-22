Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chuyển động trẻ

Kỹ năng sống

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Sống đẹp Kỹ năng sống Khởi nghiệp

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức workshop mỹ thuật “Trung thu đoàn viên”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BẢO NGỌC BẢO NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Nhân dịp Tết Trung thu, Khoa Văn hóa nghệ thuật, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức workshop mỹ thuật “Trung thu đoàn viên”. Sự kiện tạo không gian để học sinh, sinh viên và những người yêu mỹ thuật giao lưu, trải nghiệm, phát huy khả năng sáng tạo.

Workshop thu hút sự tham gia của khoảng 30 học sinh lớp vẽ thiếu nhi, sinh viên và người lớn yêu thích mỹ thuật.

1000027251-1032.jpg
Workshop mỹ thuật chủ đề Tết Trung thu thu hút nhiều em nhỏ. Ảnh: ĐVCC

Tại đây, người tham gia được giảng viên, sinh viên và cộng tác viên mỹ thuật hướng dẫn kỹ thuật, tự lựa chọn ý tưởng, chất liệu và cách thể hiện để tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn riêng.

Những hình ảnh quen thuộc của Tết Trung thu như: gia đình, trăng rằm, chú Cuội, chị Hằng, múa lân, rước đèn, bánh Trung thu… trở thành nguồn cảm hứng để người tham gia thể hiện bằng nhiều phong cách khác nhau từ những vật liệu đa dạng như giấy, quạt, đá, sỏi và kết hợp các vật liệu tự nhiên.

Điểm nhấn của workshop là hoạt động sáng tạo dành cho sinh viên Khoa Văn hóa nghệ thuật. Các lớp được chia thành 3 đội, cùng thực hiện và hoàn thiện một sản phẩm có kích thước từ 1-1,5 m như lồng đèn, quạt giấy hoặc mẹt tre. Các sản phẩm sử dụng nguyên vật liệu truyền thống, thể hiện không khí Tết Trung thu.

Hoạt động là dịp để giảng viên, sinh viên Khoa Văn hóa nghệ thuật giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sáng tác với học sinh và những người yêu mỹ thuật trên địa bàn; đồng thời tạo sân chơi nghệ thuật lành mạnh, khuyến khích khả năng sáng tạo và góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa gắn với Tết Trung thu.

cac-em-thieu-nhi-khoe-san-pham-tai-workshop-my-thuat-trung-thu-doan-vien.jpg
Các em thiếu nhi khoe sản phẩm sáng tạo tại buổi workshop mỹ thuật Trung thu đoàn viên. Ảnh: ĐVCC
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Thị trường bánh Trung thu tại Gia Lai: Đa dạng mẫu mã, giá bán

Thị trường bánh Trung thu tại Gia Lai: Đa dạng mẫu mã, giá bán

(GLO)- Càng gần Tết Trung thu, thị trường bánh tại Gia Lai càng đa dạng về thương hiệu, hương vị và giá bán. Bên cạnh bánh truyền thống, nhiều dòng bánh mới, ít ngọt và các sản phẩm do cơ sở địa phương sản xuất được đưa ra thị trường, đáp ứng nhu cầu thưởng thức, biếu tặng của người tiêu dùng.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Mỗi trải nghiệm, một bài học mùa hè

Gia Lai: Mỗi trải nghiệm, một bài học mùa hè

Kỹ năng sống

(GLO)- Mùa hè của trẻ em Gia Lai không còn gắn với những ngày dài quanh quẩn trong nhà hay lịch học thêm kín tuần. Tại nhiều sân chơi, thư viện, trung tâm thiếu nhi, các em đang được học theo một cách khác: Học cách bảo vệ bản thân, học sáng tạo, học từ những trải nghiệm thực tế.

Rộn ràng chương trình Quốc tế thiếu nhi tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai.

Rộn ràng chương trình Quốc tế thiếu nhi tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai

Kỹ năng sống

(GLO)- Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 và Tháng Hành động vì trẻ em, ngày 24-5, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam) phối hợp CLB Nhịp sống yêu thương (TP Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình Quốc tế thiếu nhi với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Những kênh lắng nghe ý kiến trực tiếp giúp nhà trường kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tháo gỡ khó khăn cho các em học sinh.

Gia Lai: Chú trọng kỹ năng sống, lắng nghe học sinh

Kỹ năng sống

(GLO)- Môi trường học đường an toàn không chỉ dựa vào nội quy mà còn được củng cố từ việc trang bị kỹ năng sống và kịp thời nắm bắt, tháo gỡ tâm lý cho học sinh. Tại Gia Lai, các đơn vị đang chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp, góp phần xây dựng môi trường học đường tiến bộ.

Diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường tại Trường THPT Pleime

Diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường tại Trường THPT Pleime

Welcome to Gia Lai

(GLO)- Sáng 5-2, tại xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai), Đoàn Trường THPT Pleime phối hợp với Đoàn xã Ia Pia tổ chức chương trình “Xuân ấm áp, Tết yêu thương” gắn với Diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường, nhằm tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.

Trang bị kỹ năng sống để học sinh tự tin trưởng thành

Trang bị kỹ năng sống để học sinh tự tin trưởng thành

Kỹ năng sống

(GLO)- Thông qua các diễn đàn và chuyên đề kỹ năng sống tổ chức tại trường học, nhiều học sinh ở Gia Lai được trang bị cách ứng xử phù hợp, biết lắng nghe, chia sẻ và tự bảo vệ bản thân. Những kỹ năng thiết thực này giúp các em thêm tự tin, vững vàng hơn trong học tập và cuộc sống hằng ngày.

Hè rộn rã tiếng cười

Hè rộn rã tiếng cười

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Mùa hè năm nay, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai và Nhà Thiếu nhi Pleiku tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn, sôi nổi, được dẫn dắt bởi đội ngũ hướng dẫn viên trẻ đầy nhiệt huyết, mang lại những trải nghiệm đáng nhớ cho các em nhỏ.

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Tin tức

Mỗi dịp hè về, câu hỏi: “Trẻ em sẽ chơi ở đâu?” lại trở thành mối bận tâm của nhiều bậc phụ huynh. Nhiều trẻ vì thiếu sân chơi đã phải giam mình trong nhà với điện thoại, tivi. Hè về, trẻ em rất cần một sân chơi đúng nghĩa, không chỉ là chốn nô đùa an toàn, mà còn là nơi ươm mầm nhân cách.

Đa dạng sân chơi dịp hè cho trẻ

Đa dạng sân chơi dịp hè cho trẻ

Kỹ năng sống

(GLO)- Mùa hè là thời điểm trẻ em nghỉ ngơi sau những tháng ngày học tập căng thẳng. Thay vì đăng ký học thêm như trước, nhiều phụ huynh tại Gia Lai ưu tiên cho con tham gia các sân chơi thể chất, lớp học kỹ năng sống, trải nghiệm thiên nhiên để rèn kỹ năng và phát triển một cách toàn diện.

Nói gì với bạn đọc trẻ?

Nói gì với bạn đọc trẻ?

Kỹ năng sống

(GLO)- Trong dòng chảy của đời sống, có những nếp cũ nâng đỡ tâm hồn, tạo nên sức mạnh tinh thần bền chắc như là cội rễ, trong đó có thói quen coi sách như bạn. Nói gì với bạn đọc trẻ về nếp cũ ấy, nói gì cho thuyết phục về vị thế của sách là trách nhiệm không thể từ khước.

null