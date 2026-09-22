(GLO)- Nhân dịp Tết Trung thu, Khoa Văn hóa nghệ thuật, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức workshop mỹ thuật “Trung thu đoàn viên”. Sự kiện tạo không gian để học sinh, sinh viên và những người yêu mỹ thuật giao lưu, trải nghiệm, phát huy khả năng sáng tạo.

Workshop thu hút sự tham gia của khoảng 30 học sinh lớp vẽ thiếu nhi, sinh viên và người lớn yêu thích mỹ thuật.

Workshop mỹ thuật chủ đề Tết Trung thu thu hút nhiều em nhỏ. Ảnh: ĐVCC

Tại đây, người tham gia được giảng viên, sinh viên và cộng tác viên mỹ thuật hướng dẫn kỹ thuật, tự lựa chọn ý tưởng, chất liệu và cách thể hiện để tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn riêng.

Những hình ảnh quen thuộc của Tết Trung thu như: gia đình, trăng rằm, chú Cuội, chị Hằng, múa lân, rước đèn, bánh Trung thu… trở thành nguồn cảm hứng để người tham gia thể hiện bằng nhiều phong cách khác nhau từ những vật liệu đa dạng như giấy, quạt, đá, sỏi và kết hợp các vật liệu tự nhiên.

Điểm nhấn của workshop là hoạt động sáng tạo dành cho sinh viên Khoa Văn hóa nghệ thuật. Các lớp được chia thành 3 đội, cùng thực hiện và hoàn thiện một sản phẩm có kích thước từ 1-1,5 m như lồng đèn, quạt giấy hoặc mẹt tre. Các sản phẩm sử dụng nguyên vật liệu truyền thống, thể hiện không khí Tết Trung thu.

Hoạt động là dịp để giảng viên, sinh viên Khoa Văn hóa nghệ thuật giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sáng tác với học sinh và những người yêu mỹ thuật trên địa bàn; đồng thời tạo sân chơi nghệ thuật lành mạnh, khuyến khích khả năng sáng tạo và góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa gắn với Tết Trung thu.