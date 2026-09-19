Gia Lai rộn ràng không khí Trung thu

(GLO)- Những ngày cận Tết Trung thu, nhiều không gian vui chơi dành cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã khoác lên mình sắc màu rực rỡ của mùa trăng. Các em nhỏ được thưởng thức múa lân, check-in và trải nghiệm tự tay làm những chiếc lồng đèn truyền thống đầy ý nghĩa.

Rộn ràng sắc màu mùa trăng

Tại khu vực phía Tây tỉnh, không khí Trung thu bắt đầu rộn ràng từ đầu tháng 9 khi nhiều quán cà phê đồng loạt trang trí không gian theo chủ đề mùa trăng.

Những chiếc đèn lồng, đèn ông sao, đầu lân, hoa sen, bánh Trung thu… được sắp đặt ở nhiều góc, vừa tạo không gian vui chơi, vừa trở thành điểm chụp ảnh được nhiều gia đình và bạn trẻ tìm đến.

Chị Trần Thị Mỹ Hòa (phường Diên Hồng) đưa con gái 2 tuổi đến vui chơi, chụp ảnh. Ảnh: Hoàng Hoài

Tại quán Quỳnh Cà Phê (phường Diên Hồng), không gian Trung thu được trang trí theo phong cách gần gũi với những hình ảnh quen thuộc của Tết Trung thu truyền thống.

Nổi bật là con lân đỏ, hoa sen, lồng đèn ông sao, lồng đèn đỏ, cung trăng và bánh Trung thu được bố trí hài hòa, tạo nên những góc chụp ảnh nhiều màu sắc.

Tranh thủ thời gian rảnh, chị Trần Thị Mỹ Hòa (phường Diên Hồng) đưa con gái 2 tuổi đến vui chơi, chụp ảnh chia sẻ: “Với những gia đình có con nhỏ, những không gian được trang trí theo chủ đề Trung thu truyền thống và gần gũi không chỉ giúp các bé có thêm địa điểm vui chơi mà còn là dịp để cha mẹ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng con”.

Không gian Trung thu đại ngàn trở nên lung linh giữa lòng phố núi. Ảnh: ĐVCC

Trong khi đó, Tiệm cà phê Ngày Bình Yên (phường Pleiku) tạo dấu ấn bằng không gian Trung thu mang màu sắc đại ngàn. Hình ảnh những chú voi, các em nhỏ trong trang phục thổ cẩm được kết hợp cùng những vật dụng trang trí mùa trăng, tạo nên một không gian vừa đậm nét Trung thu, vừa gợi liên tưởng đến văn hóa vùng cao nguyên.

Tại Chạm Mơ (phường Pleiku), điểm nhấn lại nằm ở chú rồng dài khoảng 10 m được dựng trong khuôn viên. Không gian rộng thoáng, có thể ngắm trọn thung lũng nằm trong khu vực miệng núi lửa, kết hợp với hình ảnh chú rồng và hệ thống đèn trang trí, tạo nên một điểm check-in thu hút khách khi đêm xuống.

Cùng với các góc chụp ảnh, nhiều quán cà phê còn tổ chức múa lân vào buổi tối. Tiếng trống, tiếng chập chõa cùng ánh đèn khiến không gian vốn quen thuộc của những quán cà phê trở nên náo nhiệt, mang đến cho các em nhỏ cảm giác háo hức đặc trưng của mùa Trung thu.

Không riêng khu vực phía Tây, tại phường Quy Nhơn, nhiều gia đình cũng chủ động tìm kiếm những không gian Trung thu để con trẻ vui chơi, chụp ảnh cùng người thân.

Tranh thủ chiều cuối tuần, chị Trần Thị Kim Lợi (phường Quy Nhơn) cùng bạn bè đưa các con đi dạo và chụp ảnh tại một quán cà phê được trang trí theo chủ đề Trung thu.

Để tìm được những không gian phù hợp với con trẻ, chị thường tham khảo thông tin trên các fanpage; trang phục và phụ kiện cho các bé cũng được lựa chọn tùy theo cách bài trí của từng nơi.

“Tôi chủ động tìm kiếm các quán có trang trí không gian Trung thu ấm cúng trên các trang fanpage để các con có thêm chỗ vui chơi, tận hưởng không khí dịp Tết Trung thu. Đồ của bé thì tôi đã tranh thủ lựa chọn và sắm sửa từ trước để khi đến quán là có ngay những khung hình lung linh và trọn vẹn nhất” - chị Lợi cho biết.

Tự tay làm nên chiếc lồng đèn

Không dừng lại ở việc check-in, nhiều hoạt động trải nghiệm được tổ chức từ đầu tháng 9 cũng góp phần tạo nên không khí Trung thu đa dạng hơn. Các workshop làm lồng đèn, cắm hoa trên lồng đèn ông sao thu hút trẻ em, thanh thiếu niên và cả những bạn trẻ yêu thích các hoạt động thủ công.

Tại workshop Chạm diễn ra ở Phố Yakumi (phường Quy Nhơn) ngày 13-9, hơn 10 bạn nhỏ cùng ngồi quanh bàn, tập làm những chiếc lồng đèn ngôi sao.

Thanh tre, giấy kiếng, dây buộc được chuẩn bị sẵn. Mỗi em vừa làm vừa điều chỉnh theo hướng dẫn. Có em chăm chú với từng nan tre, có em đã bắt đầu chọn màu giấy và hình trang trí cho chiếc đèn của mình.

Các bạn nhỏ khoe những chiếc lồng đèn vừa tự tay hoàn thành tại workshop Chạm. Ảnh: D.L

Theo chị Lê Thị Ái Vy (phường Quy Nhơn) - người tổ chức workshop, các bước làm lồng đèn được hướng dẫn theo từng độ tuổi để trẻ có thể tham gia phù hợp với khả năng.

“Với nhóm từ 10-12 tuổi, các bé tự thực hiện từ xếp nan, cột đầu nan tạo hình ngôi sao, ghép đôi, dán giấy kiếng đến làm thanh chống, lắp đèn và trang trí. Riêng các bé 6-8 tuổi, phần khung được chuẩn bị sẵn để các bé tập trung dán giấy kiếng và trang trí theo sở thích” - chị Vy cho biết.

Chị Lê Thị Ái Vy hướng dẫn các bạn nhỏ thực hiện từng công đoạn làm lồng đèn. Ảnh: D.L

Tự làm lồng đèn từ những công đoạn đầu tiên, em Trần Viết Khôi (10 tuổi, phường Quy Nhơn Bắc) hào hứng khi chiếc đèn dần hoàn thiện. “Khó nhất với con là công đoạn làm cây chống để lồng đèn mở rộng đều các mặt, vì vừa phải chỉnh sao cho kích thước thật đều, vừa phải thật khéo léo luồn tay vào để giữ cho từng cây đứng vững” - Khôi chia sẻ.

Em Trần Viết Khôi tự tay chăm chút cho chiếc lồng đèn ông sao handmade của mình. Ảnh: D.L

Với các em nhỏ, việc tự tay làm 1 chiếc lồng đèn không đơn thuần là hoạt động vui chơi. Từ những nan tre, tờ giấy kiếng và những công đoạn tưởng chừng đơn giản, các em được rèn sự kiên nhẫn, khéo léo và khả năng sáng tạo, đồng thời hiểu hơn về một món đồ chơi truyền thống gắn với Tết Trung thu.

Không chỉ trẻ nhỏ hào hứng, những trải nghiệm này còn trở thành dịp để cha mẹ cùng con tạo nên kỷ niệm riêng trong mùa trăng.

Chị Trần Thị Ngọc Yến (phường Quy Nhơn Bắc) đưa con trai cùng 2 em họ đến tham gia workshop. Theo chị, thay vì mua 1 chiếc lồng đèn làm sẵn, việc để các em tự tay hoàn thiện sản phẩm mang lại trải nghiệm ý nghĩa hơn.

“Tôi đưa các bạn nhỏ đến tham gia vì thấy đây là hoạt động vô cùng bổ ích và thú vị. Các bé vừa được thỏa sức sáng tạo, vừa hiểu thêm về lồng đèn truyền thống. Việc tự tay các con làm nên 1 chiếc đèn lồng thay vì mua ngoài tiệm chắc chắn sẽ mang lại những ý nghĩa và kỷ niệm rất riêng” - chị Yến chia sẻ.

Tại một số workshop khác, người tham gia còn có thể tự cắm hoa lên lồng đèn ông sao. Chi phí được tính theo lượng hoa thực tế sử dụng, với giá từng cành dao động từ 5.000-20.000 đồng tùy loại.

Phôi lồng đèn sao lớn có giá 15.000 đồng/cái; loại nhỏ 10.000 đồng/cái, kèm xốp cắm. Với khoảng 100.000 đồng, người tham gia có thể hoàn thiện 1 chiếc lồng đèn hoa tương đối đầy đặn.

Chị Vũ Thị Phương Thanh (phường Diên Hồng) - chủ quán N3 Flower & Café, nơi tổ chức workshop - cho biết, cách làm này giúp người tham gia chủ động lựa chọn loại hoa, số lượng và mức chi phí phù hợp.

“Workshop tính theo giá hoa lẻ, khách lấy bao nhiêu thì tính bấy nhiêu. Với khoảng 100.000 đồng là có thể làm được 1 chiếc lồng đèn hoa khá đầy đặn” - chị Thanh nói.

Từ những góc check-in rực rỡ, tiếng trống múa lân vang lên mỗi tối đến những buổi workshop tự tay làm lồng đèn, không khí Trung thu tại Gia Lai đang được tạo nên từ nhiều hoạt động gần gũi và đa dạng.

Trong đó, việc kết hợp giữa vui chơi, trải nghiệm và gìn giữ những hình ảnh quen thuộc của mùa trăng giúp Tết Trung thu trở thành dịp để các gia đình cùng nhau dành thời gian, trẻ em có thêm sân chơi và người trẻ tìm thấy những trải nghiệm mới trong một nét văn hóa truyền thống.