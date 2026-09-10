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Vui Trung thu cùng thiếu nhi xã Ia Nan

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NGỌC HẰNG
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(GLO)- Tối 9-9, tại Nhà Văn hóa xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức chương trình Tết Trung thu năm 2026 với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”.

Tham dự chương trình Tết Trung thu năm 2026 có Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Lê Anh Quân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai Lý Anh Việt và lãnh đạo xã Ia Nan.

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Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: R'Piên

Tại chương trình, hơn 250 thiếu nhi được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu văn hóa, văn nghệ, trải nghiệm và đón Tết Trung thu trong không khí vui tươi, ấm áp.

Dịp này, Hội đồng Đội Trung ương trao tặng 50 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà gồm bánh Trung thu, sữa, ba lô và lồng đèn. Ban Tổ chức cũng trao 200 suất quà cho các em. Tổng giá trị các phần quà là 104 triệu đồng.

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Những phần quà ý nghĩa được trao cho các em thiếu nhi. Ảnh: R'Piên

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động Tết Trung thu năm 2026 của Tỉnh đoàn Gia Lai, gắn với thực hiện Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”.

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