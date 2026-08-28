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Trao 2 nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, cựu thanh niên xung phong tại xã biên giới Ia Nan

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PHƯƠNG DUNG
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(GLO)- Sáng 28-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Ia Nan tổ chức trao nhà “Đại đoàn kết” năm 2026 cho bà Lê Thị Xuân - cựu thanh niên xung phong ở thôn Ia Boong và bà Rơ Mah H’Vim - hộ nghèo ở làng Nú, xã Ia Nan.

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Ông Siu Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (thứ 3 từ trái sang) bàn giao nhà cho hộ gia đình bà Rơ Mah H’Vim. Ảnh: Đỗ Hảo

Theo đó, ngôi nhà của bà Lê Thị Xuân có tổng diện tích 80 m², kinh phí xây dựng hơn 200 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Gia Lai hỗ trợ 60 triệu đồng, phần kinh phí còn lại do gia đình đóng góp.

Ngôi nhà của bà Rơ Mah H’Vim rộng hơn 40 m², tổng kinh phí hơn 90 triệu đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng. Mặt trận và các đoàn thể địa phương đã vận động thêm các nguồn lực, hỗ trợ gia đình 30 triệu đồng để hoàn thiện ngôi nhà.

Việc trao tặng nhà “Đại đoàn kết” góp phần giúp các gia đình có chỗ ở ổn định, từng bước cải thiện đời sống; đồng thời thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự chung tay của các cấp, các ngành và cộng đồng trong công tác chăm lo cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

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