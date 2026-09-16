Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Tham gia tập huấn có gần 80 đại biểu là bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận; cán bộ hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác, tổ khuyến nông cộng đồng; nông dân tiêu biểu, hộ sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn xã Chư Pưh.
Tại lớp tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức, quy định mới của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030; đồng thời, hiểu rõ vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.