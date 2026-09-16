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Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

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TRẦN DUNG TRẦN DUNG
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(GLO)- Ngày 15-9, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Gia Lai phối hợp cùng UBND xã Chư Pưh tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026.

Tham gia tập huấn có gần 80 đại biểu là bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận; cán bộ hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác, tổ khuyến nông cộng đồng; nông dân tiêu biểu, hộ sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn xã Chư Pưh.

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Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: ĐVCC

Tại lớp tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức, quy định mới của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030; đồng thời, hiểu rõ vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

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