Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

(GLO)- Nhiều tài xế Grab kêu gọi tắt ứng dụng (app), không nhận chuyến trong 2 ngày 12 và 13-9 để phản ánh giá cước, các khoản phí và thu nhập thực nhận. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cũng cho biết đang rà soát, xác minh các phản ánh liên quan chính sách giá, phí của Grab.