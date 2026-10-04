Ai được vay mua nhà thương mại giá rẻ?

(GLO)- Bộ Xây dựng vừa hợp nhất quy định về đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở, trong đó có nhóm được vay để mua nhà ở thương mại diện tích nhỏ, giá thấp hoặc nhà ở thương mại có tổng giá trị hợp đồng không quá 1,05 tỷ đồng.

Theo Văn bản hợp nhất số 86/2026/VBHN-TT-BXD ngày 18-9-2026 của Bộ Xây dựng, chính sách vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ vẫn quy định cụ thể các nhóm đối tượng được vay để mua nhà ở thương mại. Văn bản này hợp nhất các quy định tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD, Thông tư số 18/2013/TT-BXD và Thông tư số 17/2014/TT-BXD.

Nhiều đối tượng được vay để mua nhà ở thương mại diện tích nhỏ, giá thấp hoặc nhà ở thương mại có tổng giá trị hợp đồng không quá 1,05 tỷ đồng. Ảnh: Phương Vi

Theo quy định, nhóm được vay mua nhà ở thương mại gồm cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người có thu nhập thấp.

Trong đó, đối với nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m², giá bán dưới 15 triệu đồng/m², người vay phải thuộc nhóm đối tượng nêu trên và đáp ứng các điều kiện về nhà ở, nơi cư trú và hợp đồng mua bán.

Một nhóm khác được vay là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân và người lao động có thu nhập thấp nhưng khó khăn về nhà ở khi mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, với tổng giá trị hợp đồng mua bán, gồm cả nhà và đất, đã có thuế VAT không vượt quá 1,05 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhóm người có thu nhập thấp được xác định khá rộng, gồm người lao động tại các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã; người đã nghỉ lao động theo chế độ; người lao động tự do và kinh doanh cá thể.

Người vay phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, hoặc đã có nhưng diện tích quá chật chội. Cụ thể, nếu đang ở căn hộ chung cư thì diện tích nhà ở bình quân của hộ gia đình phải dưới 8 m² sử dụng/người. Với nhà ở riêng lẻ, ngoài điều kiện dưới 8 m²/người, diện tích khuôn viên đất còn phải nhỏ hơn diện tích đất được cấp phép xây dựng theo quy định của địa phương.

Trường hợp chưa có nhà nhưng đã có đất ở được cấp giấy chứng nhận thì diện tích đất cũng phải nhỏ hơn diện tích đất được phép xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Người vay phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố nơi có dự án. Nếu tạm trú, phải có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 1 năm trở lên, có thể không liên tục, và có xác nhận của cơ quan bảo hiểm. Người vay đồng thời phải có hợp đồng thuê hoặc mua nhà ở thương mại theo quy định.

Quy định này không yêu cầu xác nhận về điều kiện thu nhập đối với các đối tượng thuộc diện vay hỗ trợ nhà ở. Tuy nhiên, ngân hàng có thể yêu cầu khách hàng chứng minh thu nhập để bảo đảm khả năng trả nợ theo phương án vay.

Mỗi hộ gia đình chỉ được vay một lần hỗ trợ nhà ở theo quy định. Ngoài các điều kiện về đối tượng và nhà ở, người vay còn phải đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.