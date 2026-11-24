(GLO)- Công an TP. Hà Nội bước đầu xác định vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa) nghi do nổ khí gas. Vụ việc khiến nhiều người thương vong, hàng loạt công trình bị sập, hư hỏng.

Cụ thể, khoảng 8 giờ 5 phút ngày 24-11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP. Hà Nội nhận được tin báo xảy ra vụ nổ tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Dân trí

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố đã điều động 8 xe chữa cháy, CNCH cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC và CNCH, lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, Công an phường Đống Đa, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế cùng các lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai CNCH.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra vụ nổ tại hộ kinh doanh cửa hàng ăn uống 1 tầng, kết cấu công trình bị sập đổ và có người mắc kẹt bên trong.

Người dân khu tập thể được kê khai danh sách phục vụ tạm cư. Ảnh: TTO

Lực lượng chữa cháy và CNCH đã sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng, kết hợp với chó nghiệp vụ tiếp cận sâu vào các khu vực để tìm kiếm người bị nạn. Cùng với đó, khẩn trương rà soát xung quanh hiện trường, bảo đảm an ninh, trật tự.

Sơ bộ xác minh nguyên nhân ban đầu nghi do nổ khí gas. Vụ nổ gây sập đổ một phần nhà 1 tầng phía sau nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết. Số lượng nạn nhân và mức độ thiệt hại vẫn đang được tiếp tục cập nhật.