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Gia Lai phấn đấu vận động 60.000 suất quà Tết Nhân ái Xuân Đinh Mùi 2027

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, “Tết Nhân ái” Xuân Đinh Mùi năm 2027, các cấp hội trong tỉnh phấn đấu mục tiêu vận động, trao tặng 60.000 suất quà, tổng trị giá ít nhất 42 tỷ đồng, góp phần chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn và các nhóm dễ bị tổn thương trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, mỗi suất quà có giá trị hỗ trợ tối thiểu 700.000 đồng. Bên cạnh hoạt động trao quà, Hội Chữ thập đỏ tỉnh dự kiến tổ chức 2 chương trình “Tết Nhân ái” cấp tỉnh, mỗi chương trình có quy mô tối thiểu 1.000 người tham gia, giá trị hỗ trợ ít nhất 700.000 đồng/người. Đồng thời, phấn đấu 100% xã, phường và đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ “Tết Nhân ái - Cộng đồng an toàn”, diễn ra từ ngày 22 đến 29-1-2027.

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Gia Lai phấn đấu vận động 60.000 suất quà Tết Nhân ái Xuân Đinh Mùi 2027. Ảnh: Như Nguyện

Phong trào được triển khai theo hướng chủ động rà soát, xác định nhu cầu thực tế của người dân để kết nối nguồn lực hỗ trợ phù hợp; ưu tiên người nghèo, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi neo đơn, các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai và những nhóm dễ bị tổn thương.

Điểm nhấn của chương trình năm nay là đa dạng hóa hình thức trợ giúp, không chỉ dừng lại ở trao tặng quà Tết mà còn chú trọng hỗ trợ sinh kế bền vững, chăm sóc sức khỏe và nâng cao khả năng phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, thảm họa. Trong đó, các địa phương có thể triển khai chợ Tết Nhân ái, gian hàng 0 đồng, phiếu mua hàng, bữa cơm Tết; hỗ trợ công cụ, phương tiện sản xuất, cây giống, con giống, vật tư nông nghiệp; kết nối đào tạo nghề, việc làm và tiêu thụ sản phẩm.

Các hoạt động chăm sóc sức khỏe cũng được chú trọng thông qua khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, hướng dẫn dinh dưỡng và vệ sinh cho người dân, nhất là người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các nhóm dễ bị tổn thương.

Đáng chú ý, chương trình còn lồng ghép nội dung “Tết an toàn - Cộng đồng chủ động”, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó thiên tai, phòng cháy chữa cháy, phòng tránh tai nạn thương tích, sơ cấp cứu và an toàn giao thông. Qua đó, phát huy vai trò của lực lượng tình nguyện viên Chữ thập đỏ trong hỗ trợ cộng đồng trước, trong và sau thiên tai, thảm họa.

Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Đinh Mùi 2027 sẽ được triển khai qua 5 giai đoạn, từ tháng 11-2026 đến sau Tết Nguyên đán. Trong đó, cao điểm là Tuần lễ “Tết Nhân ái - Cộng đồng an toàn” từ ngày 22 đến 29-1-2027.

Thông qua phong trào, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai hướng đến mục tiêu để mọi người, mọi nhà đều có điều kiện đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn; đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia và thúc đẩy các hoạt động trợ giúp cộng đồng theo hướng thiết thực, lâu dài.

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