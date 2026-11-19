(GLO)- Bộ Nội vụ đề xuất tổng kinh phí hơn 530 tỷ đồng để tặng quà người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027. Đáng chú ý, phương án tiếp tục duy trì 2 mức quà 300.000 đồng và 600.000 đồng như dịp Tết năm 2026.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc trình Chủ tịch nước tặng quà người có công với cách mạng dịp Tết Nguyên đán năm 2027.

Các đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. Ảnh: Trần Hải/NDO

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Chủ tịch nước xem xét việc tặng quà. Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo; bảo đảm việc tặng quà đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí trong quá trình thực hiện.

Theo phương án đề xuất, mức quà 600.000 đồng dành cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân của từ 2 liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Nhóm người có công được đề xuất nhận mức quà này gồm: người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Bà Mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Cùng với đó là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B và bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Mức quà 600.000 đồng cũng được đề xuất dành cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng.

Đối với mức quà 300.000 đồng, đối tượng được đề xuất gồm người có công với cách mạng; đại diện thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ trong trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân.

Cụ thể, nhóm người có công thuộc diện này gồm thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B và bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động.

Ngoài ra, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng cũng thuộc diện được đề xuất nhận mức quà này.