Trình lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày

Bộ Nội vụ cho biết đã có tờ trình Chính phủ về phương án nghỉ Tết âm lịch 2027 với cán bộ công chức, dự kiến kéo dài 7 ngày.

Thông tin về phương án nghỉ tết năm 2027 được bà Nguyễn Thị Quyên, Phó cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Nội vụ, công bố tại họp báo chiều 11-9.

Theo bà Quyên, Bộ Nội vụ đã có tờ trình Chính phủ đề xuất phương án nghỉ tết năm 2027. Trên cơ sở lấy ý kiến các đơn vị, bộ, ngành, bộ đã tổng hợp ý kiến và đưa ra đề xuất cụ thể.

Bà Nguyễn Thị Quyên, Phó cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Nội vụ. Ảnh: Thu Hằng

Với cán bộ công chức, dịp tết sẽ nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước tết và 2 ngày sau tết. Tuy nhiên, do có 2 ngày nghỉ trùng với ngày nghỉ hằng tuần nên người lao động được nghỉ bù 2 ngày theo quy định.

Theo đó, lịch nghỉ tết năm 2027 sẽ kéo dài 7 ngày liên tục, từ thứ năm ngày 4-2-2027 (tức ngày 28 tháng chạp âm lịch) đến hết thứ tư ngày 10-2-2027 dương lịch (bao gồm các ngày nghỉ bù và ngày nghỉ cuối tuần). Lý do đề xuất phương án này nhằm tạo điều kiện cho người đi làm ăn xa quê có thời gian di chuyển và chuẩn bị đón tết chu đáo.

Về phương án nghỉ tết đối với người lao động thuộc khối doanh nghiệp, theo bà Quyên, với người lao động thuộc khối doanh nghiệp (không phải công chức, viên chức), căn cứ quy định thực tế, người sử dụng lao động có thể chủ động lựa chọn một trong các phương án nghỉ tết năm 2027 sau:

Phương án 1: Nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Phương án 2: Nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Các phương án này được đưa ra để doanh nghiệp xem xét, bố trí lịch nghỉ phù hợp với tình hình thực tế. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ trình Chính phủ theo công tác định kỳ thường xuyên của bộ.

Theo Mai Hà, Thu Hằng (TNO)