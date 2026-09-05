Đường sắt chính thức mở bán hơn 300.000 vé tàu Tết 2027

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, ngành đường sắt chính thức mở bán rộng rãi khoảng 300.000 vé tàu tết, bắt đầu từ 8 giờ hôm nay (5.9) trên tất cả các kênh bán vé toàn quốc.

Kế hoạch vận tải cao điểm tết của ngành đường sắt triển khai từ 23.1.2027 đến hết ngày 25.2.2027 (tức từ 16 tháng chạp năm Bính Ngọ đến 20 tháng giêng năm Đinh Mùi). Trong giai đoạn này, đường sắt huy động 57 đoàn tàu với hơn 800 toa xe, duy trì các đôi tàu Thống Nhất chạy suốt Hà Nội - TP.HCM cùng hàng chục đôi tàu khu đoạn kết nối linh hoạt giữa các tỉnh, thành trọng điểm.

Hành khách tới mua vé tại ga Sài Gòn sáng nay (5.9)

Để hỗ trợ người dân đi lại sum họp gia đình, ngành đường sắt áp dụng nhiều chính sách giảm giá vé ưu đãi. Cụ thể, hành khách mua vé xa ngày từ 10 ngày trở lên với cự ly trên 900 km được giảm từ 5 - 20% giá vé tùy theo mác tàu và chiều chạy.

Bên cạnh đó, mức giảm 3 - 5% áp dụng cho khách mua vé các đoàn tàu Thống Nhất và tàu khu đoạn (SE21, SE22, SE25, SE26, SE29, SE30, SNT1, SNT2, SPT1, SPT2) chạy vào một số ngày cao điểm chặng ngắn. Ngành đường sắt cũng giảm từ 2% đến 12% cho khách mua vé tập thể từ 11 người trở lên, giảm 5% giá vé lượt về cho khách mua vé khứ hồi, và giảm từ 10% đến 20% giá vé cho học sinh, sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề.

Song song, các chính sách giảm giá thường xuyên cho đối tượng chính sách xã hội (Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em...) vẫn được duy trì. Mỗi hành khách người lớn được kèm 1 trẻ em dưới 6 tuổi miễn phí; từ trẻ em thứ 2 phải mua vé trẻ em.

Về quy định mua và đổi, trả vé, mỗi hành khách được đặt mua tối đa 10 vé chiều đi và 10 vé chiều về. Trong các ngày cao điểm vận tải tết, mức phí trả vé được áp dụng là 30% giá vé. Đối với vé cá nhân trong thời gian cao điểm, việc đổi hoặc trả vé phải thực hiện trước giờ tàu chạy ít nhất 24 giờ. Đối với vé ngoài cao điểm, trả vé cá nhân trước 24 giờ chịu phí 10%, từ 4 giờ đến dưới 24 giờ chịu phí 20%, dưới 4 giờ không giải quyết trả vé.

Vé tập thể không áp dụng đổi; việc trả vé tập thể phải thực hiện trước giờ tàu chạy từ 72 giờ trở lên (phí 10%) hoặc từ 24 giờ đến dưới 72 giờ (phí 20%), dưới 24 giờ không giải quyết. Mức phí trả vé tối thiểu là 20.000 đồng/vé. Vé chỉ được chấp nhận đổi, trả khi thông tin trên thẻ lên tàu trùng khớp hoàn toàn với giấy tờ tùy thân của hành khách.

Điểm bán vé tàu tết tại ga Sài Gòn

Để tránh mua phải vé giả, ngành đường sắt khuyến cáo hành khách chỉ mua vé qua các website dsvn.vn, vetau.com.vn, vetauonline.vn, giare.vetau.vn; trực tiếp tại các nhà ga, đại lý; qua ứng dụng bán vé, ví điện tử MoMo, VNPay, ZaloPay, ShopeePay, ViettelPay, ứng dụng ngân hàng hoặc liên hệ tổng đài ga Sài Gòn (1900 1520) và Ga Hà Nội (1900 0109).

Hành khách sau khi mua vé, nếu có nghi ngờ có thể kiểm tra lại vé điện tử của mình bằng cách truy cập trang website: dsvn.vn, tìm đến mục "KIỂM TRA VÉ". Sau đó, điền đầy đủ thông tin: mã vé, mác tàu, ga đi, ga đến, ngày đi tàu, số giấy tờ cá nhân ghi trên vé. So sánh thông tin trên hệ thống và trên thẻ lên tàu.

Từ ngày 10.7, ngành đường sắt điều chỉnh nội dung "không hiển thị giá vé trên tấm thẻ lên tàu hỏa", vì vậy để xem lại giá vé đã mua, hành khách tra cứu thông qua hóa đơn điện tử tại đường link https://hoadon.vtdsvn.vn/#/.

Theo Hà Mai (TNO)