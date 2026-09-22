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Từ 20-11, người chấp hành xong án phạt tù có thể vay tới 200 triệu đồng

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NHÃ UYÊN (theo VGP News, TTO)

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 44/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 20-11-2026, nâng mức vay tối đa để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm lên 200 triệu đồng/người và mở rộng thêm nhiều cơ hội tiếp cận vốn.

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Chính sách mới nâng mức vay tối đa cho người chấp hành xong án phạt tù lên đến 200 triệu đồng nhằm tạo điều kiện ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất, kinh doanh. Ảnh minh họa: Internet

Theo Quyết định số 44/2026/QĐ-TTg, chính sách tín dụng được điều chỉnh theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, sản xuất, kinh doanh và tái hòa nhập cộng đồng.

Điểm đáng chú ý là mức vốn cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm được nâng từ 100 triệu đồng lên tối đa 200 triệu đồng/người.

Người chấp hành xong án phạt tù có thể vay vốn 1 hoặc nhiều lần để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhưng tổng số tiền vay không vượt quá mức tối đa theo quy định.

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù, mức vay tối đa cũng được nâng lên 10 tỷ đồng/dự án, đồng thời không quá 200 triệu đồng/người lao động thuộc diện này. Trước đây, các mức tương ứng là 2 tỷ đồng và 100 triệu đồng.

Một điểm mới khác là thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn được kéo dài từ 5 năm lên tối đa 10 năm.

Theo quy định mới, người vay phải có nhu cầu vay vốn, có tên trong danh sách người chấp hành xong án phạt tù cư trú tại địa phương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật và không tham gia các tệ nạn xã hội. Danh sách do công an cấp xã lập và được UBND cấp xã xác nhận.

Quy định này được đánh giá về mặt chính sách là mở rộng khoảng thời gian để người đã chấp hành xong án phạt tù có điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, phục vụ việc học nghề, sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm.

Không chỉ nâng mức vay sản xuất, kinh doanh, Quyết định 44/2026/QĐ-TTg còn tăng mức vốn cho vay đào tạo nghề từ 4 triệu đồng lên 10 triệu đồng/tháng/người.

Đáng chú ý, chính sách tín dụng cũng được mở rộng đối với người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Mức cho vay tối đa có thể bằng 100% tổng chi phí người lao động phải trả trước khi đi làm việc ở nước ngoài, không bao gồm các khoản đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Mức vay cụ thể được Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét trên cơ sở nguồn vốn, chi phí, khả năng trả nợ và hồ sơ vay vốn.

Việc nâng mức tín dụng và kéo dài thời gian tiếp cận vốn được thực hiện trong bối cảnh chính sách tín dụng ưu đãi đang được sử dụng như một giải pháp hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện tạo việc làm, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.

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