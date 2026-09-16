5 tình huống người đi đường rất dễ rơi vào “vùng nguy hiểm” của ô tô

(GLO)- Chỉ vài giây khi ô tô lùi cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. 2 vụ tai nạn gần đây khiến 1 bé trai 11 tuổi và 1 nữ công nhân tử vong tiếp tục cảnh báo về những “vùng nguy hiểm” mà người đi đường rất dễ rơi vào.

Ngày 12-9, bé trai 11 tuổi ở Đồng Nai đạp xe đến trường thì gặp xe đưa đón học sinh đang lùi. Dù phát hiện chiếc xe và tìm cách tránh, em vẫn bị ô tô va vào, ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Camera an ninh của nhà dân bên đường ghi lại thời điểm tai nạn cho thấy bé trai đi sát lề đường bên phải. Khi xe khách lùi, không có người đứng phía sau hỗ trợ tài xế quan sát.

Hiện trường vụ tai nạn xe tải lùi cán chết nữ công nhân trong khuôn viên nhà máy may mặc ở Nghệ An. Ảnh: BĐCC/TTO

Mới đây, vào trưa 15-9, trên tuyến đường nội bộ của Công ty TNHH May T.L. đóng ở xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An, 1 vụ tai nạn khác xảy ra khi tài xế lùi xe tải khiến 1 nữ công nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Lúc này, xe tải vận chuyển hàng hóa tới công ty và lùi xe với tốc độ cao.

2 vụ việc xảy ra trong những hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng cho thấy thực tế: khu vực quanh 1 chiếc xe đang lùi có thể trở thành "vùng nguy hiểm" chỉ trong vài giây. Vì vậy, người đi đường cần chú ý 5 tình huống sau đây để bảo đảm an toàn:

1. Đi ngang phía sau xe đang chuẩn bị lùi

Nhiều người thấy ô tô đang dừng và cho rằng có thể đi qua phía sau. Tuy nhiên, tài xế có thể bất ngờ lên xe, cài số lùi và bắt đầu di chuyển. Nếu đi bộ hoặc đi xe đạp đúng thời điểm này, người phía sau rất dễ rơi vào vùng tài xế khó quan sát.

2. Trẻ nhỏ chơi quanh ô tô

Do chiều cao thấp, trẻ em có thể nằm ngoài tầm quan sát trực tiếp của tài xế. Trẻ cũng dễ bất ngờ chạy ra phía sau xe khi người lớn khởi động. Vì vậy, không nên để trẻ chơi quanh ô tô, đặc biệt khi xe đang nổ máy hoặc chuẩn bị di chuyển.

3. Đi sát bên hông xe đang lùi

Không chỉ phía sau, hai bên ô tô cũng có những khu vực khó quan sát. Khi xe đánh lái để lùi vào khoảng hẹp, quỹ đạo của đầu và đuôi xe thay đổi, khiến người đứng sát bên có thể gặp nguy hiểm.

4. Cố vượt qua phía sau xe tải, xe khách

Với phương tiện lớn, vùng tài xế khó quan sát có thể rộng hơn. Việc nhìn thấy tài xế không đồng nghĩa tài xế cũng nhìn thấy mình. Khi gặp xe tải, xe khách hoặc xe chuyên dụng đang lùi, cách an toàn là dừng lại và chờ xe hoàn thành thao tác.

5. Bước ra từ phía sau vật cản

Ô tô đỗ, tường, cây xanh, biển quảng cáo hoặc phương tiện khác có thể che khuất cả người đi bộ lẫn tài xế. Hai bên chỉ nhìn thấy nhau khi khoảng cách đã rất gần. Tình huống này thường xảy ra tại bãi đỗ xe, cổng trường, khu dân cư và khuôn viên doanh nghiệp.

Tài xế không nên quá phụ thuộc vào camera

Camera lùi và cảm biến giúp tài xế quan sát tốt hơn nhưng không thể thay thế hoàn toàn việc kiểm tra thực tế. Trước khi lùi, tài xế cần quan sát xung quanh, kiểm tra gương và camera, giảm tốc độ và dừng ngay khi mất tầm nhìn.

Với người đi đường, nguyên tắc đơn giản là không đi cắt ngang phía sau ô tô đang lùi và không cố vượt qua khi chưa chắc tài xế đã nhìn thấy mình.