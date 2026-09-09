Xã Tây Sơn tổ chức hội thi “Trang trí mâm lễ vật dâng cúng Vua”

(GLO)- Ngày 9-9, nhân lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234 (1792 - 2026), tại Bảo tàng Quang Trung, UBND xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội thi “Trang trí mâm lễ vật dâng cúng Vua” thu hút 9 đội thi đến từ các thôn của xã tham gia.

Tham gia hội thi, các đội đã chuẩn bị công phu nhiều loại bánh dân gian, lễ vật đặc trưng, kết hợp cách sắp đặt, trang trí sáng tạo, thể hiện sự khéo léo của hội viên phụ nữ và người dân.

Bà Lê Thị Mỹ Hậu - Chi hội phụ nữ thôn Bình Nghi, chia sẻ: “Chi hội mang đến hội thi các loại bánh đều là sản vật gắn với quê hương như bánh nếp, bánh phu thê, bánh hồng. Mâm lễ còn có hoa cau, trầu cau và được sắp đặt theo hình bản đồ Việt Nam, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và lòng thành kính đối với Hoàng đế Quang Trung”.

Chi hội phụ nữ thôn Lai Nghi đạt giải Nhất hội thi. Ảnh: Hải Yến

Phát biểu tại hội thi, ông Huỳnh Bá Ngọc - Phó Chủ tịch UBND xã Tây Sơn, cho biết đây là hoạt động thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với Hoàng đế Quang Trung, qua đó tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước. Hội thi sẽ được duy trì hằng năm trong khuôn khổ các hoạt động của lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung.

Các đội thi ở xã Tây Sơn chuẩn bị mâm lễ. Ảnh: Hải Yến

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao các giải thưởng cho những đội có mâm lễ vật được trang trí đẹp, ý nghĩa và thể hiện tốt tinh thần hội thi; trong đó giải Nhất thuộc về Chi hội phụ nữ thôn Lai Nghi.