Từ 1-10 đi xe buýt miễn phí ở TP. Hồ Chí Minh phải check-in thế nào?

(GLO)- Từ ngày 1-10, người dân sử dụng xe buýt miễn phí trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh sẽ phải thực hiện xác thực điện tử khi lên xe. Chính sách miễn 100% giá vé vẫn được duy trì đến hết ngày 31-12-2026, song thành phố chuyển sang giai đoạn mới với yêu cầu ghi nhận, xác thực hành khách.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thuộc Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, chương trình miễn phí vé xe buýt được triển khai từ ngày 1-7. Trong giai đoạn đầu (từ 1-7 đến hết 30-9), hành khách được sử dụng xe buýt miễn phí mà chưa bắt buộc xác thực hoặc định danh. Từ ngày 1-10 đến hết năm, việc miễn phí tiếp tục được áp dụng nhưng gắn với yêu cầu xác thực.

Từ ngày 1-10, hành khách đi xe buýt miễn phí ở TP. Hồ Chí Minh phải xác thực thông tin khi lên xe. Ảnh: Nhật Thịnh/TNO

Hành khách có thể xác thực bằng nhiều phương thức. Khi lên xe, người dân thực hiện thao tác trên thiết bị đầu đọc được trang bị trên xe buýt bằng căn cước công dân (CCCD), ứng dụng VNeID, thẻ ngân hàng như Napas, Mastercard, Visa hoặc ví điện tử. Một lựa chọn khác là thẻ giao thông công cộng do Trung tâm Quản lý giao thông công cộng phát hành.

Đáng chú ý, hành khách đi các tuyến 13, 67, 75, 94, 61-2, 61-3, 61-4, 61-8, 61-9, 72-4, 171 và 173 cần thực hiện xác thực cả khi lên và xuống xe. Việc này nhằm ghi nhận điểm lên, điểm xuống và xác định cự ly di chuyển, làm cơ sở xác định mức vé.

Đối với học sinh, sinh viên chưa có phương thức xác thực điện tử, khi đi xe buýt có thể xuất trình giấy tờ chứng minh là học sinh, sinh viên. Nhân viên phục vụ sẽ ghi nhận thông tin trên thiết bị bán vé để xác định lượt sử dụng dịch vụ.

Đáng chú ý, việc sử dụng thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử để xác thực không đồng nghĩa với việc hành khách bị trừ tiền. Thao tác “quẹt” chỉ nhằm ghi nhận, định danh hành khách và thống kê số lượt sử dụng dịch vụ. Dữ liệu này là cơ sở để thành phố quản lý, điều hành hoạt động vận tải công cộng và xác định số lượt hành khách thực tế.

Đối với một số nhóm hành khách, TP. Hồ Chí Minh đã triển khai phát hành thẻ giao thông công cộng miễn phí. Từ ngày 4-8, thẻ được cấp cho một số đối tượng như người từ 60 tuổi trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng... Thẻ này cũng có thể được sử dụng khi đi metro.

Việc chuyển sang xác thực điện tử được thực hiện trong bối cảnh lượng người sử dụng xe buýt tăng đáng kể sau khi chính sách miễn vé được triển khai. Theo số liệu Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cung cấp, đến ngày 12-8, hệ thống ghi nhận hơn 12 triệu lượt khách đi xe buýt miễn phí. Sau 43 ngày triển khai, lượng hành khách tăng 44% so với cùng kỳ năm 2025.

Cơ quan quản lý cho biết, việc xác thực còn hướng đến từng bước áp dụng phương thức điện tử trong giao thông công cộng, đồng thời hỗ trợ công tác quản lý và bảo đảm an toàn, an ninh trong quá trình vận hành.