Địa phương nào tiên phong đưa 50 xe buýt điện miễn phí đón học sinh đến trường?

(GLO)- Quảng Ninh trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai mô hình xe buýt điện miễn phí đưa đón học sinh đến trường, với khoảng 50 xe hoạt động trên 6 tuyến tại các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu.

Chiều 3-9, tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Hồng Gai), TP. Quảng Ninh đã tổ chức khai trương các tuyến xe buýt điện đưa đón học sinh đến trường trong năm học 2026-2027.

Các đại biểu cắt băng khai trương tuyến xe buýt đưa đón học sinh đến trường năm học 2026-2027. Ảnh: Quang Thọ/NDO

Đây là mô hình được triển khai nhằm tạo điều kiện để học sinh có hành trình đến trường an toàn, thuận tiện, đồng thời giảm áp lực đưa đón cho phụ huynh và góp phần giảm phương tiện cá nhân trong khu vực đô thị.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu, TP. Quảng Ninh tổ chức 6 tuyến xe buýt điện, sử dụng khoảng 50 xe loại 30 chỗ, phục vụ học sinh tại các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu.

Các tuyến dự kiến phục vụ khoảng 2.000-2.150 học sinh tại 22 cơ sở giáo dục. Xe chính thức vận hành từ ngày 5-9-2026, chủ yếu từ thứ Hai đến thứ Sáu; một số tuyến có lịch hoạt động vào thứ Bảy.

Điểm đáng chú ý của chương trình là học sinh thuộc diện thụ hưởng khi sử dụng dịch vụ xe buýt đưa đón đến trường được hỗ trợ 100% giá vé trong năm học 2026-2027. Chính sách này được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua ngày 25-8, với kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải.

Trước khi triển khai chính thức, chương trình đã nhận được sự quan tâm của phụ huynh và nhà trường. Tính đến ngày 19-8, có 1.728 học sinh tại 14 trường trên địa bàn 3 phường đăng ký sử dụng dịch vụ xe buýt điện miễn phí.

Xe buýt điện miễn phí do VinBus vận hành sẽ chính thức phục vụ học sinh của 3 địa phương tại Quảng Ninh từ ngày 5-9. Ảnh: Quang Thọ/NDO

Bên cạnh yếu tố miễn phí, Quảng Ninh đặt yêu cầu cao về an toàn trong toàn bộ quá trình vận hành. Trước mỗi chuyến, phương tiện, trang thiết bị và nhân sự được kiểm tra theo quy định.

Trong hành trình, tài xế tập trung điều khiển phương tiện, trong khi hướng dẫn viên quản lý và giám sát việc học sinh lên, xuống xe thông qua hệ thống thẻ điện tử.

Sau mỗi lượt vận chuyển, hướng dẫn viên kiểm tra toàn bộ khoang xe nhằm bảo đảm không có học sinh hoặc tài sản bị bỏ quên. Bộ phận vận hành cũng theo dõi hoạt động trên toàn tuyến để kịp thời xử lý những tình huống phát sinh.

Theo lãnh đạo TP. Quảng Ninh, việc triển khai xe buýt điện miễn phí là chính sách thiết thực, trực tiếp hỗ trợ học sinh và gia đình. Mô hình không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại mà còn hướng tới các mục tiêu về giáo dục, an sinh xã hội, giao thông đô thị và chuyển đổi xanh.

Việc đưa học sinh sử dụng phương tiện công cộng được kỳ vọng góp phần giảm lượng xe máy, ô tô cá nhân tập trung trước cổng trường vào giờ cao điểm, qua đó giảm ùn tắc và nâng cao an toàn giao thông. Đồng thời, mô hình tạo điều kiện hình thành thói quen sử dụng giao thông công cộng và xây dựng văn hóa giao thông đô thị văn minh.

Quảng Ninh xác định năm học 2026-2027 là giai đoạn triển khai, vận hành và đánh giá mô hình. Trên cơ sở kết quả thực tế, thành phố dự kiến xem xét mở rộng chương trình tại những địa bàn đủ điều kiện trong các năm học tiếp theo, hướng tới việc để nhiều học sinh hơn được tiếp cận dịch vụ đưa đón an toàn, hiện đại và miễn phí.