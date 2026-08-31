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Giáo viên chưa đủ 3 năm công tác có được xin thuyên chuyển?

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NHÃ UYÊN (theo Bộ GD&ĐT, VGP)

(GLO)- Từ năm 2026, giáo viên chưa đủ 3 năm công tác tính từ ngày được tuyển dụng về nguyên tắc không được thuyên chuyển. Tuy nhiên, pháp luật có 1 ngoại lệ đối với nhà giáo tự nguyện chuyển đến cơ sở giáo dục tại một số địa bàn đặc thù.

Theo quy định tại Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, nhà giáo chưa đủ 3 năm công tác tính từ ngày được tuyển dụng là một trong các trường hợp không được thuyên chuyển.

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Giáo viên chưa đủ 3 năm công tác tính từ ngày được tuyển dụng về nguyên tắc không được thuyên chuyển. Ảnh minh họa: H.H

Quy định này được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định số 93/2026/NĐ-CP ngày 31-3-2026 của Chính phủ. Nghị định quy định chi tiết nhiều nội dung của Luật Nhà giáo, trong đó có điều động, thuyên chuyển nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập.

Cụ thể, giáo viên mới được tuyển dụng và chưa đủ 3 năm công tác sẽ không thuộc diện được giải quyết thuyên chuyển theo nguyện vọng thông thường. Thời gian 3 năm được tính từ ngày được tuyển dụng nhà giáo, không phải tính từ thời điểm giáo viên được phân công về một trường cụ thể.

Tuy nhiên, nhà giáo tự nguyện thuyên chuyển đến cơ sở giáo dục ở các địa bàn gồm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo hoặc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vẫn thuộc trường hợp được xem xét.

Ngoài điều kiện về thời gian công tác, việc thuyên chuyển còn phải tuân thủ các yêu cầu, thẩm quyền và trình tự được quy định tại Nghị định số 93/2026/NĐ-CP.

Hồ sơ thuyên chuyển của nhà giáo gồm: đơn đề nghị thuyên chuyển có xác nhận của người đứng đầu cơ sở giáo dục; văn bản đồng ý cho liên hệ công tác của cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị nơi đi; văn bản đồng ý tiếp nhận của nơi đến; hồ sơ nhà giáo theo quy định về viên chức và các tài liệu liên quan khác nếu có.

Đáng chú ý, từ năm 2026, thẩm quyền thuyên chuyển được phân cấp, trong đó Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền thuyên chuyển nhà giáo giữa các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý trong những trường hợp được quy định.

Ngoài trường hợp chưa đủ 3 năm công tác, giáo viên cũng chưa được giải quyết thuyên chuyển nếu đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật hoặc đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử.

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