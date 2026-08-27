Dự án trường nội trú liên cấp ở vùng biên Gia Lai: Chạy đua cho kịp ngày khai trường

(GLO)- Những ngày cuối tháng 8, các công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS ở 7 xã biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai gần như không có giờ nghỉ.

Cùng với sự hỗ trợ của lực lượng bộ đội, công an, các nhà thầu đang huy động nhân lực tăng ca, tăng kíp, tranh thủ từng giờ tạnh ráo để hoàn thiện những hạng mục thiết yếu, phấn đấu bàn giao công trình trước ngày 30-8.

Tại công trình Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã Ia Púch, các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thiện. Công nhân đang tập trung lắp đặt hệ thống điện, nước, thiết bị vệ sinh, bàn ghế, bảng, đèn và hoàn thiện cảnh quan.

Điểm trường Ia Púch đạt gần 95% khối lượng thi công. Ảnh: Viễn Khánh

Ông Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc dự án điểm trường Ia Púch (Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh) cho biết: Công trình đang bước vào giai đoạn nước rút. Cán bộ, công nhân tăng ca, tăng kíp. Sau 18 giờ, mọi người thay nhau ăn tối, nghỉ ngơi rồi tiếp tục làm việc.

Không khí thi đua làm việc đang lan tỏa tại các điểm trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS ở 7 xã biên giới. Toàn dự án hiện đạt hơn 82% khối lượng xây lắp, giá trị thực hiện ước tính 1.100 tỷ đồng, tương đương hơn 80% giá trị hợp đồng xây lắp. Khoảng 95% trong số 94 hạng mục chính đã cất nóc. Điểm trường Ia Púch đạt gần 95% khối lượng thi công; các điểm trường còn lại đang được tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ.

Ông Trương Trần Quốc Bảo - Chỉ huy trưởng công trình của Công ty CP Xây dựng Phú Thuận - nhà thầu thi công công trình Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã Ia Mơ - cho hay: Mùa này tại xã Ia Mơ, thời tiết khắc nghiệt, cứ 30 - 60 phút lại xuất hiện một trận mưa lớn, ảnh hưởng đến việc thi công ngoài trời. Tuy nhiên, trên công trường thường xuyên có hơn 400 công nhân và gần 150 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh phối hợp làm việc.

Công nhân thi công tại điểm trường Ia Mơ. Ảnh: Hà Duy

“Chúng tôi phấn đấu bàn giao các phòng học lý thuyết, hiệu bộ, nhà học bộ môn trước ngày 30-8. Những hạng mục nhà đa năng, nhà văn hóa, nhà ăn, phòng nội trú tiếp tục được hoàn thiện sau đó” - ông Bảo thông tin.

Theo ông Phạm Xuân Điệp - Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh: Mưa lớn gây cản trở quá trình thi công các hạng mục như sân trường, đường nội bộ, hệ thống thoát nước, cáp ngầm; trong khi nhân lực có tay nghề cao (nhất là thợ sơn, ốp lát) còn thiếu. Vì vậy, 6/7 điểm trường đang chậm từ 5 - 18 ngày so với kế hoạch, ngoại trừ điểm trường Ia Púch cơ bản đáp ứng tiến độ.

Trước tình hình đó, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh tăng cường kiểm tra hiện trường, giao ban, cập nhật tiến độ hằng ngày. Bên cạnh đó, đơn vị yêu cầu nhà thầu bổ sung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công nhiều mũi, nhiều ca; trời mưa chuyển vào làm việc trong nhà, khi tạnh ráo lập tức tập trung cho các hạng mục ngoài trời.

Công nhân khẩn trương thi công trong đêm các hạng mục tại điểm trường Ia Púch. Ảnh: Hà Duy

Đáng chú ý, 819 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội, công an được duy trì “cắm chốt” tại 7 điểm trường, bố trí linh hoạt theo từng địa bàn, phối hợp với nhà thầu thực hiện các phần việc phù hợp.

Tại những điểm trường chậm tiến độ, lực lượng này được tăng cường cho các phần việc cần nhiều nhân công như giải phóng mặt bằng, vận chuyển, hoàn thiện, giúp nhà thầu tổ chức thêm nhiều mũi thi công, tận dụng thời gian thời tiết thuận lợi.

Không chỉ tăng tốc thi công, việc chuẩn bị để đưa các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới vào sử dụng trong năm học 2026 - 2027 cũng được triển khai đồng thời. Ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở GD&ĐT - cho biết: 80 giáo viên đã được phân bổ về các trường xã biên giới. Ngành Giáo dục tỉnh đang tiếp tục chuẩn bị nhân lực cấp dưỡng, bảo vệ, tạp vụ. Công tác tuyển sinh đã hoàn thành với 203 lớp, hơn 6.800 học sinh; trong đó, hơn 2.500 học sinh nội trú, còn lại là bán trú.

Các hạng mục thiết yếu phục vụ trực tiếp việc dạy và học như khối phòng học lý thuyết, khối học bộ môn và nhà hiệu bộ tại 7 điểm trường sẽ được hoàn thiện, nghiệm thu, bàn giao trước ngày 30-8. Các hạng mục còn lại như nhà ở học sinh nội trú, bán trú; nhà công vụ giáo viên; nhà ăn, nhà đa năng, nhà văn hóa, bể bơi cùng hạ tầng kỹ thuật ngoài trời tiếp tục được đẩy nhanh thi công.