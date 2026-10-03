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Thời sự

Thủ tướng yêu cầu không tăng giá điện, kiểm soát chặt giá hàng thiết yếu

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Chinhphu.vn, Bộ Công Thương)

(GLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu bảo đảm nguồn cung điện, kiểm soát chặt giá cả và không tăng giá điện, đồng thời tiếp tục nghiên cứu các giải pháp điều tiết giá những mặt hàng do Nhà nước quản lý trong những tháng cuối năm 2026.

Sáng 3-10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9-2026, kết nối trực tuyến với các bộ, ngành và địa phương. Kết luận phiên họp, Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ giá cả, phấn đấu giữ mục tiêu lạm phát năm 2026 đã được Quốc hội thông qua, trong đó nhấn mạnh yêu cầu không tăng giá điện.

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Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và trực tuyến với các bộ ngành, địa phương. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt những nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm, trong đó bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng và thuốc.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng găm hàng, đầu cơ, buôn lậu; đồng thời không tăng giá điện và tiếp tục nghiên cứu các giải pháp điều tiết phù hợp đối với những mặt hàng do Nhà nước quản lý như điện, xăng dầu. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu chỉ đạo quản lý giá các mặt hàng trên địa bàn.

Yêu cầu này được đặt trong bối cảnh Chính phủ tiếp tục ưu tiên kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô nhưng đồng thời phải thúc đẩy tăng trưởng cao. Thủ tướng cho biết những tháng cuối năm 2026 có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả năm.

Theo số liệu được nêu tại phiên họp, GDP quý III-2026 tăng 9,95%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%, cao nhất từ năm 2011. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong cả năm, tăng trưởng GDP quý IV phải đạt trên 12,5%, đặt ra yêu cầu rất lớn đối với các bộ, ngành và địa phương.

Trong lĩnh vực năng lượng, việc giữ ổn định giá điện được Chính phủ đặt cùng với yêu cầu bảo đảm đủ nguồn cung. Về cơ chế điều chỉnh giá điện, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 278/2026/NĐ-CP ngày 9-7-2026, sửa đổi, bổ sung một số quy định về cơ chế và thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Theo quy định mới, trường hợp giá điện bình quân tính toán giảm dưới 1% hoặc tăng dưới 2% so với mức hiện hành thì EVN có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương về việc không điều chỉnh giá. Với các trường hợp cần điều chỉnh ở mức cao hơn, phương án phải được Bộ Công Thương kiểm tra, rà soát và cho ý kiến theo quy định.

Bộ Công Thương cũng đang phối hợp với các tập đoàn, tổng công ty năng lượng xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung nhiên liệu cho sản xuất điện trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027. Bộ đánh giá nguồn cung năng lượng những tháng cuối năm cơ bản được bảo đảm, chưa xuất hiện nguy cơ thiếu hụt mang tính hệ thống đối với xăng dầu, than và khí phục vụ sản xuất điện.

Cùng với yêu cầu giữ ổn định giá điện, Chính phủ tiếp tục thúc đẩy các giải pháp giảm chi phí đầu vào của nền kinh tế, bảo đảm điện và xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh, qua đó hỗ trợ tăng trưởng gắn với kiểm soát lạm phát và ổn định đời sống người dân.

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