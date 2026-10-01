Gia Lai mở Chiến dịch 100 ngày đêm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và cung ứng lao động

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang vừa ký ban hành Kế hoạch số 379/KH-UBND về việc triển khai Chiến dịch 100 ngày đêm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và cung ứng lao động năm 2026. Chiến dịch được thực hiện từ ngày 30-9-2026 đến ngày 10-1-2027.

Chiến dịch 100 ngày đêm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và cung ứng lao động diễn ra trên phạm vi toàn tỉnh; trọng tâm là các xã phường có dự án đầu tư, có khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp và các xã, phường được giao chỉ tiêu đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2026.

Chiến dịch 100 ngày đêm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và cung ứng lao động diễn ra trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 30-9-2026 đến hết ngày 10-1-2027. Ảnh: T.D

Sản phẩm đầu ra của chiến dịch gồm: tổ chức đào tạo nghề cho ít nhất 3.367 người; hoàn thành chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2026 là 6.020 người; tổ chức ít nhất 30 phiên giao dịch việc làm kết nối doanh nghiệp với người lao động trên địa bàn tỉnh; giới thiệu việc làm, cung ứng ít nhất 1.864 lao động cho các doanh nghiệp, các dự án trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ cho 4.151 người lao động sau đào tạo tự tạo việc làm, phát triển kinh tế hộ gia đình, xuất khẩu lao động.

Chiến dịch được tổ chức theo một chuỗi dữ liệu thống nhất từ cấp xã đến cấp tỉnh. Mỗi người lao động chỉ sử dụng 1 mã theo dõi; thông tin về nhu cầu học nghề, khóa đào tạo, kết quả học tập và tình trạng việc làm được cập nhật trên cùng danh sách, làm căn cứ đánh giá kết quả và thanh quyết toán theo quy định.

UBND cấp xã sẽ rà soát, lập danh sách người lao động; Sở Nội vụ tổng hợp nhu cầu tuyển dụng; doanh nghiệp xác nhận vị trí việc làm, số lượng, tiêu chuẩn kỹ năng, thời điểm tuyển và điều kiện làm việc.

Chiến dịch ưu tiên đào tạo nhóm lao động dân tộc thiểu số, hộ nghèo, người có thu nhập thấp, lao động chưa có việc làm hoặc việc làm chưa ổn định. Ảnh: T.D

Sở Nội vụ là cơ quan đầu mối tham mưu, điều phối chung các nhiệm vụ về việc làm, thị trường lao động và cung ứng lao động của Chiến dịch; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xác định nhu cầu đào tạo, ngành, nghề và khả năng đáp ứng của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp xã và các cơ quan liên quan đối với phương án tự tạo việc làm, chuyển đổi nghề, phát triển sinh kế.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo linh hoạt, gắn thực hành với vị trí việc làm; doanh nghiệp tham gia xây dựng nội dung, thực hành, đánh giá kỹ năng và tuyển dụng khi phù hợp.

Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ việc làm, UBND cấp xã, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp tổ chức phỏng vấn, tuyển dụng, cung ứng lao động hoặc kết nối vốn, đất đai, thiết bị, hợp tác xã, chuỗi tiêu thụ để người học tự tạo việc làm.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo linh hoạt, gắn thực hành với vị trí việc làm. Ảnh: T.D

UBND tỉnh yêu cầu Chiến dịch triển khai rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm và rõ số liệu; lấy kết quả người lao động có việc làm, được cung ứng cho doanh nghiệp hoặc tự tạo việc làm làm thước đo quan trọng của kế hoạch. Không tổ chức đào tạo hình thức, không tổ chức đào tạo khi chưa xác định được nhu cầu học nghề hoặc phương án đầu ra phù hợp.

Đồng thời, đào tạo linh hoạt, ngắn hạn, đào tạo lưu động, cuốn chiếu tại xã, phường, nhất là đối với lao động nông thôn. Ưu tiên nhóm lao động dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người có thu nhập thấp, lao động chưa có việc làm hoặc việc làm chưa ổn định và các nhóm có nhu cầu chuyển đổi nghề.