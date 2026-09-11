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Khai giảng 2 lớp đào tạo nghề dành cho người dân xã Vĩnh Quang

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DƯƠNG LINH
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(GLO)- Ngày 10-9, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Vĩnh Quang tổ chức khai giảng 2 lớp đào tạo nghề cho người dân trên địa bàn xã, với 35 học viên/lớp.

2 lớp đào tạo nghề thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035.

Đối tượng tham gia các lớp đào tạo nghề là người lao động từ đủ 15 tuổi trở lên gồm người dân tộc thiểu số; người Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

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Học viên được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi. Ảnh: ĐVCC

Lớp nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò diễn ra từ ngày 10-9 đến 10-12, đào tạo trình độ sơ cấp bậc 1. Học viên được hướng dẫn các nội dung về an toàn lao động, khởi nghiệp trong chăn nuôi; nuôi trâu, bò sinh sản; nuôi trâu, bò thịt và phòng, trị bệnh cho trâu, bò.

Lớp trồng rau an toàn diễn ra từ ngày 11-9 đến 11-12, tập trung vào kỹ thuật sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP, trồng các nhóm rau ăn lá, ăn quả, củ; đồng thời, trang bị kiến thức về khởi sự kinh doanh và an toàn lao động trong sản xuất.

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Học viên tìm hiểu kỹ thuật trồng và chăm sóc rau an toàn. Ảnh: ĐVCC

Thông qua các lớp đào tạo, học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng nghề phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả lao động, tạo việc làm và tăng thu nhập.

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