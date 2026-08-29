Gia Lai: Tập huấn rà soát công nhận hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo

(GLO)- N gày 27 và 28-8, tại phường Pleiku, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn rà soát, công nhận hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn. Ảnh: N.D

Tham gia lớp tập huấn có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Sở: Dân tộc và Tôn giáo, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Y tế; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh cùng lãnh đạo các xã, phường và cán bộ chuyên môn phụ trách công tác giảm nghèo.

Trong thời gian 2 ngày, các học viên được cán bộ chuyên môn của sở hướng dẫn những nội dung như: quy trình rà soát phiếu, các biểu mẫu tổng hợp, công nhận hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 và chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn năm 2027-2030.