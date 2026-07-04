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Phường Thống Nhất sửa chữa nhà tình nghĩa cho hộ có hoàn cảnh khó khăn

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PHƯƠNG DUNG
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(GLO)- Sáng 4-7, UBND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi nhánh Petrolimex Pleiku (Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai) tổ chức khởi công cải tạo, sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình ông Phan Đình Ngôi (tổ 7, phường Thống Nhất).

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Gia đình ông Ngôi (giữa) nhận bảng hỗ trợ kinh phí cải tạo, sửa chữa nhà ở. Ảnh: Bá Bính

Gia đình ông Ngôi thuộc diện khó khăn; căn nhà ở đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống. Việc hỗ trợ cải tạo, sửa chữa nhà sẽ giúp gia đình có nơi ở khang trang, an toàn hơn, từng bước ổn định cuộc sống.

Công trình được thực hiện từ nguồn xã hội hóa, với kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng do Chi nhánh Petrolimex Pleiku tài trợ.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự chung tay của doanh nghiệp cùng chính quyền địa phương trong chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn; góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

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